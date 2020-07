Quiconque affirme que la Russie n’a pas tenté d’interférer avec le vote sur le Brexit est sûrement malhonnête

Le rapport du Comité du renseignement et de la sécurité (ISC) sur la Russie a été publié neuf mois après sa fin, à la suite des efforts concertés du gouvernement pour retarder sa publication.Malgré cette longue gestation, ses conclusions sont aussi pertinentes aujourd’hui qu’elles l’étaient en octobre – sans doute. Les tentatives de la Russie de se mêler de la démocratie britannique sont documentées depuis longtemps: le rapport reconnaît qu’il y avait beaucoup de «commentaires open source crédibles» indiquant le ciblage par Moscou du référendum de 2016 sur l’UE. En fait, la soumission clairsemée du MI5 à l’ISC s’est appuyée sur ce matériel.Le bulletin d’opinion de i: points de discussion d’aujourd’hui / REUTERS) Quiconque essaie d’affirmer que la Russie n’a pas tenté d’interférer avec le vote sur le Brexit est sûrement malhonnête. Si, comme les ministres l’acceptent, la Russie visait le référendum sur l’indépendance écossaise de 2014 et les élections générales de 2017 et 2019, alors pourquoi n’essaierait-elle pas de se mêler du vote de 2016, qui a eu des implications géopolitiques plus importantes? Le rapport est frappant en soulignant que le les agences de renseignement ont accordé plus d’attention à la lutte contre le terrorisme et à la lutte contre l’extrémisme islamique qu’à des États hostiles comme la Russie. Mais, politiquement parlant, l’échec du gouvernement conservateur à enquêter sur la participation du Kremlin au vote sur le Brexit via les médias sociaux en dit long sur l’endroit où les premiers ministres conservateurs successifs, de David Cameron à Theresa May en passant par Boris Johnson, ont choisi de porter leur attention. Lire la suite Rapport sur la Russie: Nicola Sturgeon exclut la tenue d’une enquête sur le vote pour l’indépendance de l’Écosse Si les conclusions du rapport ISC étaient importantes en octobre 2019, elles comptent d’autant plus maintenant.Le Royaume-Uni est une nouvelle entité de politique étrangère, post-Brexit, avec une approche de plus en plus sévère à Pékin et au milieu de négociations commerciales délicates avec les États-Unis et l’UE. Et sur la Russie, Downing Street affirme être «pleinement conscient de la menace importante et persistante» que l’État représente pour le Royaume-Uni. Twitter: @ janemerrick23

