Quibi pour iPhone et iPad reçoit le support Chromecast, essai gratuit maintenant 2 semaines

Qu’est-ce que Quibi

Quibi est l’un des plus récents services de streaming disponibles avec un contenu original, qui a été lancé au milieu de la pandémie de coronavirus. Son lancement était apparemment au bon moment, car les gens étaient coincés à la maison et se tournaient vers le divertissement en ligne, ce qui a entraîné une augmentation substantielle des abonnements à des services de streaming comme Netflix et Disney Plus.

Lancement décevant

Quibi, initialement destiné à être une plate-forme uniquement pour téléphone mobile, aurait cependant été peu performant en termes de téléchargements, compte tenu en particulier des 1,8 milliard de dollars levés pour sa création et son lancement.

Le fondateur de l’application, Jeffrey Katzenberg, a également a noté que même avec le généreux essai gratuit de 90 jours offert par la société jusqu’à récemment, Quibi réussissait à garder moins d’utilisateurs actifs que prévu, qui, en mai, étaient d’environ 1,3 million. M. Katzenberg a déclaré aux médias que la pandémie mondiale de coronavirus est à blâmer pour les performances médiocres de l’application, et a regretté de l’avoir lancée le 1er mars.

Changement de direction

À la suite de la performance décevante de Quibi, le mois dernier, M. Katzenberg a déclaré que Quibi abandonnerait ses plans originaux pour être une application uniquement mobile et ajouterait bientôt la prise en charge de la diffusion d’un smartphone ou d’une tablette à la télévision.

Et maintenant, après avoir obtenu la prise en charge d’AirPlay le 27 mai, Quibi a obtenu une mise à jour ajoutant également la prise en charge de Chromecast. La mise à jour, qui a été mise à disposition le 9 juin pour les utilisateurs d’iOS, n’est toujours pas arrivée sur la plate-forme Android, mais est attendue bientôt.

Quibi est disponible sur l’App Store d’Apple ici et Google Play ici, avec son offre d’essai gratuit de 90 jours désormais modifiée en 2 semaines.