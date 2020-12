Quibi est mort, s’arrête officiellement ce matin – / Film

Quibi est mort, RIP Quibi. Jeffrey KatzenbergIcarus, son service de streaming qui a volé trop près du soleil et qui a totalement mal évalué ce que le public recherche en ce moment, a officiellement fermé ses opérations moins d’un an après son lancement. Sa petite vie s’est envolée… dans un Quibi.

Variety rapporte que ce matin, Quibi est officiellement mort. L’application Quibi n’est plus opérationnelle, mettant un terme discret au projet de streaming de 1,75 milliard de dollars de Katzenberg qui visait à révolutionner la façon dont les gens regardaient les choses sur leur téléphone. L’application Quibi restera sur les appareils des utilisateurs jusqu’à ce qu’ils la suppriment, mais l’application ne permet plus aux utilisateurs de se connecter (renvoyant un message d’erreur s’ils essaient) ou d’accéder à tout contenu Quibi.

La mort inévitable de Quibi survient deux mois après que Quibi Holdings LLC a annoncé sa fermeture, moins de sept mois après son lancement le 6 avril. Mais la plate-forme de streaming mobile, qui promettait aux abonnés la production quotidienne d’originaux «à morsure rapide» d’une durée de moins de 10 minutes, n’a jamais vraiment pris pied dans l’arène du streaming concurrentiel depuis son lancement. Il a d’abord tourné en dérision son nom (abréviation de «quick bites» en référence à ses courts épisodes de 8 à 10 minutes) avant de traiter la réception non impressionnée à son contenu original. Les choses ne feraient qu’empirer pour Quibi, qui a vu une baisse spectaculaire du nombre d’abonnés après la fin de son essai de 90 jours offert lors du lancement, et la perte de milliards de dollars au premier trimestre.

Katzenberg et PDG Meg Whitman a lancé la start-up avec l’intention de fournir aux téléspectateurs une alternative mobile aux géants du streaming comme Netflix, Amazon et Hulu, combinant la facilité des courtes vidéos YouTube avec le prestige d’acteurs et de créateurs de renom. Mais ce fut un échec complet sur tous ces points, ne pas attirer l’attention ni faire l’éloge de la narration de forme courte, qui n’était en réalité que de la narration longue hachée à intervalles de 10 minutes. Katzenberg finirait par blâmer le faible lancement d’avril 2020 de Quibi sur la pandémie de coronavirus (COVID-19), affirmant que le verrouillage avait rendu son service de streaming – conçu pour les travailleurs en déplacement pour regarder du contenu pendant leur trajet ou leurs pauses – inutile.

Mais on a l’impression que Quibi était condamné dès le début – une aventure malheureuse de cadres déconnectés qui pensaient avoir un doigt sur le pouls des streamers. Ce serait presque triste si ce n’était pas si drôle. Maintenant, Quibi rejoint les échelons d’expériences de divertissement coûteuses et ratées, aux côtés de MoviePass. RIP Quibi, vous étiez un vrai.

Articles sympas sur le Web: