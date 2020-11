Qui sortait avec King Von? Asian Doll, une ex-petite amie partage des messages émotionnels après la mort du rappeur – .

Le roi Von a été tué dans une fusillade à Atlanta vendredi, et les hommages ont inondé les médias sociaux. Avec qui sortait le rappeur?

Le rappeur King Von, basé à Chicago, a été tué dans une fusillade devant une boîte de nuit à Atlanta, comme le rapporte Sky News. Le joueur de 26 ans qui a signé sur le label de Lil Durk a été approché par deux hommes alors qu’il quittait la discothèque Opium pour se rendre au Monaco Hookah Lounge.

De nombreux amis de King Von se sont tournés vers les réseaux sociaux pour rendre hommage au rappeur, y compris son meilleur ami d’enfance, Lil Durk.

Un certain nombre de messages émotionnels ont également été écrits sur Twitter et Instagram par son ex-petite amie Asian Doll, mais le couple se fréquentait-il au moment de sa mort?

Qui sortait avec King Von?

Après sa mort, de nombreux fans se sont demandé si King Von sortait avec quelqu’un.

La dernière relation connue du roi Von était avec Asian Doll, avec qui il sortait depuis 2018. Le couple a fait beaucoup de musique ensemble, cependant, ils se sont séparés en août 2020 à cause de rumeurs selon lesquelles le roi Von l’avait trompée.

Début octobre, il semblait que le couple avait ravivé leur relation en partageant des photos aimées sur les réseaux sociaux. Cependant, King Von a confirmé dans une histoire Instagram qu’il était «toujours célibataire».

Donc, au moment de sa mort, il semble que le roi Von ne sortait avec personne.

Qui est Asian Doll?

Misharron Jermeisha Allen, mieux connue sous ses noms de scène Asian Da Brat et Asian Doll est une rappeuse américaine.

Le joueur de 23 ans de Dallas est signé chez Gucci Mane 1017 Registres Eskimo, et est la première artiste féminine à être signée sur le label depuis sa fondation en 2010.

Sa carrière musicale a commencé avec la sortie de Da Rise of Barbie Doll Gang Empire en 2015, et elle a depuis sorti de nombreux titres à succès, notamment Drippin dans Glo en 2016, OuttaSpace en 2017 et Poupée SZN en 2018.

Asian Doll partage des messages émotionnels après la mort du roi Von

Lorsque la nouvelle du décès du roi Von a été annoncée, Asian Doll a partagé un certain nombre de messages inquiétants sur Twitter.

Elle a d’abord dit «Je veux mourir 2 shid j’ai l’impression d’être déjà morte» avant de publier un autre tweet dans lequel elle a dit:

«Je ne serai plus jamais le même, j’espère juste que tu me rendras visite dans tous mes rêves, je veux juste dormir pour que je puisse nous imaginer à nouveau je veux juste fermer les yeux et ne plus jamais rouvrir… Von je suis parti…»

Asian Doll a continué à publier un certain nombre d’autres tweets, y compris des photos et des vidéos d’elle avec le roi Von et des messages exprimant la douleur et l’émotion qu’elle ressentait après la nouvelle.

Elle s’est ensuite rendue sur Instagram pour publier une vidéo de son ex-petit ami et a déclaré:

«Viens me tenir à nouveau Von…. Je ne peux pas le faire sans toi Je suis vide Je veux juste fermer mes yeux et ne plus jamais les rouvrir 💔. «

Bien que King Von et Asian Doll ne se fréquentaient pas au moment de sa mort, il est clair qu’elle avait beaucoup d’amour pour lui et qu’elle est dévastée par la nouvelle tragique.

