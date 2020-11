Qui sont les personnes cliniquement extrêmement vulnérables? Conseils de protection dans le verrouillage de Covid, et qui reçoit une lettre

Le premier verrouillage du coronavirus a été difficile pour tout le monde, mais il a été particulièrement difficile pour les personnes à qui l’on a demandé de se protéger: les personnes considérées comme «cliniquement extrêmement vulnérables» ont été invitées à rester chez elles pendant près de six mois et à éviter tout contact avec d’autres personnes. i newsletter dernières nouvelles et analysesL’Angleterre est maintenant de retour en lock-out, et le gouvernement conseille une fois de plus aux personnes dans les catégories à haut risque de prendre des «précautions supplémentaires». Cependant, Boris Johnson a cessé de réintroduire le blindage formel. Qui est considéré comme cliniquement extrêmement vulnérable? Vous pouvez être identifié comme extrêmement vulnérable d’un point de vue clinique de deux manières: Vous avez une ou plusieurs des affections énumérées ci-dessous Votre clinicien hospitalier ou votre médecin généraliste vous a ajouté à la liste des patients protégés parce que, sur la base de leur jugement clinique, ils jugent que vous êtes plus élevé risque de maladie grave si vous attrapez le virus Voici les conditions qui vous rendent cliniquement extrêmement vulnérable: les receveurs d’une greffe d’organe solide cancers spécifiques: les personnes atteintes de cancer qui subissent une chimiothérapie active Les personnes atteintes d’un cancer du poumon qui subissent une radiothérapie radicale Les personnes atteintes de cancers du sang ou de la moelle osseuse tels que la leucémie, le lymphome ou le myélome qui sont à n’importe quel stade du traitement Les personnes sous immunothérapie ou d’autres traitements d’anticorps continus cancer Personnes ayant d’autres traitements anticancéreux ciblés pouvant affecter le système immunitaire, tels que les inhibiteurs de protéine kinase ou les inhibiteurs de PARP Personnes ayant subi une greffe de moelle osseuse ou de cellules souches au cours des 6 derniers mois ou qui prennent encore des médicaments immunosuppresseurs. , asthme sévère et maladie pulmonaire obstructive chronique sévère (MPOC) Ceux qui souffrent de maladies rares qui augmentent considérablement le risque d’infections (telles que l’immunodéficience combinée sévère, la drépanocytose homozygote) Ceux qui suivent des traitements d’immunosuppression suffisants pour augmenter considérablement le risque d’infection Adultes atteints de la maladie de Down ndrome Adultes sous dialyse ou avec une maladie rénale chronique (stade 5) Femmes enceintes avec une maladie cardiaque importante, congénitale ou acquise Boris Johnson a déclaré qu’il ne voulait pas refaire passer les personnes sous protection (Photo: Getty) Quels sont les conseils pour le verrouillage actuel? Quelque 2,2 millions de personnes considérées comme «cliniquement extrêmement vulnérables» ont été invitées à se protéger en mars. Ils étaient informés soit par lettre, soit par leur médecin généraliste, ce qui les obligeait à rester à la maison à tout moment et à éviter tout contact avec d’autres personnes. Le blindage est défini comme ne pas quitter la maison, assister à des rassemblements et éviter tout contact avec toute personne présentant des symptômes de Covid-19. Le Premier ministre a déclaré lors de la conférence de presse de Downing Street lors de l’annonce du deuxième verrouillage: «Je sais à quel point le blindage était dur et nous ne le ferons pas. demander aux gens de se protéger à nouveau de la même manière. « Mais nous demandons à ceux qui sont cliniquement extrêmement vulnérables de minimiser leurs contacts avec les autres et de ne pas aller travailler s’ils sont incapables de travailler à domicile », a ajouté le médecin-chef anglais Chris Whitty. que les personnes figurant sur la liste de protection précédente doivent prendre des «précautions supplémentaires», mais le blindage ne serait pas réintroduit en raison de «la question des personnes ayant des problèmes importants de solitude et se sentant complètement coupées de la société».

