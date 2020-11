Qui seront les premières personnes à bénéficier du traitement lorsqu’il sera disponible

Alors que les pays du monde entier constatent les effets dévastateurs d’une deuxième vague de pandémie, le géant pharmaceutique Pfizer a fourni les nouvelles dont nous avions désespérément besoin – l’un de ses vaccins candidats travaille contre Covid-19. Le pourcentage d’efficacité contre le virus lors d’un essai majeur a suscité un optimisme généralisé quant à la possibilité d’un retour à la vie d’avant Covid – tout en soulevant des questions quant à savoir qui l’attrapera en premier.Le Premier ministre a salué la nouvelle mais a déclaré que c’était toujours aussi le cas. tôt pour s’y fier comme solution à la pandémie. Dernières nouvelles et analyses de la newsletter i «Je dois souligner que nous sommes très, très tôt et que nous parlons depuis longtemps, à droite, du clairon lointain de la cavalerie scientifique qui passe au sommet de la colline», Boris Johnson a déclaré lundi lors d’une conférence de presse. «Je peux vous dire qu’aujourd’hui ce toot, ce clairon est plus fort, mais il est encore loin. Nous ne pouvons absolument pas nous fier à cette nouvelle comme solution. » Malgré la bonne nouvelle, le vaccin est encore dans des mois – et il y aura encore quelques obstacles à franchir avant qu’il ne soit largement disponible, de la production de doses suffisantes du vaccin à ses besoins de stockage, et à sa distribution aux plus vulnérables en premier. Bien que le gouvernement n’ait pas produit une liste officielle des communautés et des groupes qui recevraient un vaccin en premier, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation (JCVI) – un comité consultatif d’experts indépendants qui l’a conseillé – a produit un rapport en septembre sur qui devrait être priorisé. Les travailleurs à domicile et les personnes âgées qui y vivent sont très prioritaires en raison des risques élevés de contracter le virus dans ces milieux, par exemple. La liste des priorités recommandées par le JCVI est la suivante: Les personnes âgées résidant dans une maison de soins et les travailleurs de la maison de soins Tous ces 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociaux Tous les 75 ans et plus Tous les 70 ans et plus Tous ces 65 ans et plus Adultes à haut risque de moins de 65 ans Adultes à risque modéré de moins de 65 ans Tous les 60 ans et plus Tous les 55 ans et plus Tous les 50 ans et plus Le reste de la population (priorité à déterminer) les données ont montré que les minorités ethniques ont un risque plus élevé de complications graves après avoir contracté le virus, JCVI ne les a pas hiérarchisées séparément. «À mesure que de plus en plus de preuves sur les groupes à risque émergent, ce travail éclairera l’examen de la composition et de l’ordre de priorité , des groupes pour la vaccination », dit-il. «Tout programme devra veiller à ce que tous les efforts soient faits pour obtenir une bonne couverture dans les groupes noirs, asiatiques et minoritaires (Bame), dans les zones de plus grande privation socio-économique et dans les zones avec des flambées ou des niveaux élevés de transmission communautaire. Le Royaume-Uni ne verra pas beaucoup de doses en 2020 Le vaccin est une chance de revenir à la vie d’avant Covid pour de nombreuses personnes (Photo: AP) Alors que le Royaume-Uni a déjà obtenu 40 millions de doses du vaccin Pfizer BioNTech – le premier accord avec lequel les entreprises ont signé tout gouvernement – la société a déclaré qu’elle ne pouvait produire que 50 millions de doses la première année et jusqu’à 1,3 milliard de doses en 2021, qui devront être réparties entre les pays qui ont acheté des doses, y compris les États-Unis et ceux de l’UE « Nous devons considérer que c’est une goutte dans l’océan par rapport aux 1,5 à 1,9 milliard de doses produites du vaccin contre la grippe saisonnière – et c’est avec une seule injection », a déclaré le Dr Christine Tait-Burkard, professeur adjoint à l’Institut Roslin à l’Université de Edinbourg. Experte en recherche scientifique sur les animaux, elle a déclaré que «si quelque chose se passe au Royaume-Uni cette année, ce sera le personnel de l’USI qui recevra le vaccin et le personnel de soins hospitaliers». Toute personne au-delà de cela est peu probable, a-t-elle déclaré.Le premier vaccin candidat retenu serait probablement approuvé aux États-Unis vers la mi-décembre, le Royaume-Uni et l’UE devant suivre, a-t-elle déclaré, bien que ce soit un « incroyablement rapide le délai d’exécution car cela représente des milliers de pages de données à lire », bien que naturellement il y ait une pression pour le faire en toute sécurité et rapidement. Le vaccin doit être stocké spécialement De toute façon, terminer la prochaine étape du vaccin sera une« entreprise monumentale », Dr Alexander Edwards, professeur agrégé en technologie biomédicale, à l’école de pharmacie de l’Université de Reading, a déclaré, en supposant que l’innocuité et l’efficacité continuent d’être observées sur des périodes de test plus longues avec des groupes de plus en plus importants. est essentiel et d’énormes efforts sont en cours pour s’assurer que cela est possible pour les nouveaux vaccins. »Même si plus de doses du vaccin Pfizer deviennent disponibles, il faudra alors planifier o Il existe des rapports selon lesquels le vaccin doit être conservé à -80 ° C et nécessite un stockage et une distribution spécialisés ou il pourrait être rendu inefficace Cela signifie que certains contextes, tels que ceux souvent utilisés pour la vaccination communautaire, ne fonctionne pas. Le vaccin «ne sera pas utile pour la distribution dans les cabinets de médecins généralistes, et nécessitera probablement de nombreuses cliniques de vaccination ou une administration dans les hôpitaux qui peuvent le stocker correctement», a déclaré le Dr Tait-Burkard. «Réseaux de fabrication et de distribution de médicaments et professions de la santé (pharmaciens , infirmières, médecins généralistes, ainsi que les fabricants et les distributeurs) qui, ensemble, fournissent des services de vaccination seront sous pression et nous devons investir et soutenir ces secteurs vitaux dans la mesure du possible », a déclaré le Dr Edwards.Optimiste d’une percée Un porte-parole du gouvernement a déclaré:« Les résultats de Pfizer et BioNTech sont très prometteurs et nous avons acheté 40 millions de doses de leur vaccin. « Bien que nous soyons optimistes quant à une percée, nous devons nous rappeler qu’il n’y a aucune garantie. » Nous saurons si le vaccin répond à de solides normes de sécurité et d’efficacité. une fois que leurs données de sécurité ont été publiées, et ce n’est qu’alors que le régulateur des médicaments peut déterminer si elles peuvent être mises à la disposition du public. roved, le NHS est prêt à lancer un programme de vaccination pour les personnes les plus à risque, comme le recommande actuellement le JCVI indépendant, avant d’être déployé plus largement.

