Qui recevra le vaccin Covid en premier? Liste des priorités JCVI expliquée et quand le vaccin Pfizer pourrait être prêt

Plus d’un million de personnes sont aujourd’hui décédées dans le monde à la suite de la pandémie de Covid-19.Ainsi, la nouvelle que le candidat vaccin de Pfizer et BioNTech s’est avéré efficace à 90% lors des essais est plus que bienvenue.Le Royaume-Uni a déjà commandé 40 millions de doses. du vaccin – assez pour traiter 20 millions de personnes, car la vaccination nécessite deux injections à trois semaines d’intervalle.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Il y a de l’espoir que 10 millions de ces doses pourraient être disponibles avant la fin de l’année, en attendant l’approbation attendue des régulateurs Cela conduit à la question; Quand nous nous procurons le vaccin, qui le reçoit en premier? Qui recevra le vaccin contre le coronavirus en premier? Bien que le gouvernement n’ait pas produit une liste officielle des communautés et des groupes qui recevraient un vaccin en premier, le Comité mixte sur la vaccination et l’immunisation ( JCVI) – un comité consultatif d’experts indépendants – a produit un rapport en septembre sur les personnes à prioriser.Les agents de santé, les résidents et le personnel des foyers de soins devraient être en tête de liste lorsque le vaccin sera disponible.Le vaccin pourrait commencer à être déployé dès cette année (Photo: Reuters) Ensuite, il irait aux personnes âgées de 80 ans et plus, avant d’être progressivement déployé à des tranches d’âge légèrement plus jeunes et aux personnes souffrant de maladies existantes qui les rendent à haut risque. Voici l’ordre dans lequel il devrait être diffusé: les personnes âgées résidant dans une maison de soins et les travailleurs de la maison de soinsTous ces 80 ans et plus et les travailleurs de la santé et des services sociauxTous ces 75 ans et plusTous ces 70 ans et plus Tous les 65 ans et plus Adultes à haut risque de moins de 65 ans Adultes à risque modéré de moins de 65 ans Tous ces 60 ans et plus Tous ces 55 ans et plus Tous ces 50 ans et plus Le reste de la population ( priorité à déterminer) Quand le vaccin pourrait-il être prêt? La production de masse du vaccin a déjà commencé. Jusqu’à 50 millions de doses – suffisamment pour vacciner 25 millions de personnes – devraient être produites avant la fin de l’année et 1,3 milliard de doses supplémentaires devraient être produites en 2021.Pfizer prévoit de s’adresser au régulateur américain Food and Drug. Administration (FDA) pour l’approbation d’urgence d’utiliser le vaccin d’ici la fin du mois. Le Dr Christine Tait-Burkard, professeur adjoint à l’Institut Roslin de l’Université d’Édimbourg, a déclaré à moi: «Si quelque chose se passe au Royaume-Uni cette année, il sera le personnel de l’USI qui recevra le vaccin et le personnel de soins hospitaliers. » Elle a ajouté quiconque au-delà de cela est peu probable.Boris Johnson était prudemment optimiste lors de la conférence de presse de lundi (Photo: AP) Boris Johnson a déclaré lors d’une conférence de presse lundi: « Je dois souligner que nous sommes très, très tôt, et nous avons parlé pendant longtemps à propos du clairon lointain de la cavalerie scientifique venant au-dessus du front de la colline. «Je peux vous dire qu’aujourd’hui ce toot, ce clairon est plus fort, mais il est encore loin. Nous ne pouvons absolument pas nous fier à cette nouvelle, comme solution. »Comment le vaccin sera-t-il distribué? Il y a des rapports selon lesquels le vaccin doit être conservé à -80 ° C et nécessite un stockage et une distribution spécialisés ou il pourrait être rendu inefficace. Cela signifie que certains paramètres , comme ceux souvent utilisés pour la vaccination communautaire, ne fonctionnera pas. Le vaccin «ne sera pas utile pour la distribution dans les cabinets de médecin généraliste, et nécessitera probablement de nombreuses cliniques de vaccination ou l’administration dans les hôpitaux qui peuvent le stocker correctement», a déclaré le Dr Tait- Burkard.

Michel Et Alain Fermiers Bio Paille bio carton 1,2 kg (En raison des circonstances Covid max 3... Production : La paille est un co-produit de la production de graines de céréales, représenté par la partie de la tige (ou chaume) de certaines graminées, dites « céréales à paille » coupée pendant la moisson (pour ce qui concerne notre ferme, principalement du seigle avec une part minoritaire de féverole).

Michel Et Alain Fermiers Bio Paille bio carton 0,5 kg (En raison des circonstances Covid max 5... Production : La paille est un co-produit de la production de graines de céréales, représenté par la partie de la tige (ou chaume) de certaines graminées, dites « céréales à paille » coupée pendant la moisson (pour ce qui concerne notre ferme, principalement du seigle avec une part minoritaire de féverole).

Michel Et Alain Fermiers Bio Paille bio carton 3 kg (En raison des circonstances Covid max 1... Production : La paille est un co-produit de la production de graines de céréales, représenté par la partie de la tige (ou chaume) de certaines graminées, dites « céréales à paille » coupée pendant la moisson (pour ce qui concerne notre ferme, principalement du seigle avec une part minoritaire de féverole).

Maxmatelas Parure de housse de couette Satin 300 fils liste Lit 150 Pour ceux qui en veulent plus 100% coton 300 Threads offre qualité et respirabilité maximale. Si vous recherchez une qualité supplémentaire, l'ensemble de housses de couette 300 Thread Satin Duvet est fait pour vous.

Maxmatelas Parure de housse de couette Satin 300 fils liste Lit 135 Pour ceux qui en veulent plus 100% coton 300 Threads offre qualité et respirabilité maximale. Si vous recherchez une qualité supplémentaire, l'ensemble de housses de couette 300 Thread Satin Duvet est fait pour vous.

Maxmatelas Parure de housse de couette Satin 300 fils liste Lit 140 Pour ceux qui en veulent plus 100% coton 300 Threads offre qualité et respirabilité maximale. Si vous recherchez une qualité supplémentaire, l'ensemble de housses de couette 300 Thread Satin Duvet est fait pour vous.