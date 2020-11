Qui peut demander un troisième paiement SEISS jusqu’à 7500 £ auprès de HMRC aujourd’hui

Les travailleurs indépendants peuvent désormais solliciter le troisième cycle de soutien du gouvernement contre les coronavirus.Le régime de soutien du revenu pour le travail indépendant (SEISS) est en place depuis le premier lock-out.La newsletter i dernières nouvelles et analyses Il permet aux travailleurs indépendants les personnes dont l’entreprise a été touchée par la pandémie de réclamer de l’argent au gouvernement.Le chancelier Rishi Sunak a annoncé en septembre que le programme se poursuivrait tout au long de l’hiver.Comment demander la troisième subvention au travail indépendant Pour faire une réclamation, rendez-vous sur cette page sur le Site Web du gouvernement.Vous êtes autorisé à faire une demande pour la troisième subvention même si vous n’avez pas demandé la première ou la deuxième.Si vous êtes éligible, vous recevrez une date à partir de laquelle vous pouvez postuler. Vous devez faire la réclamation avant le 29 janvier 2021. Pour réclamer, vous aurez besoin de: Votre auto-évaluation de référence fiscale unique (UTR) Votre numéro d’assurance nationale Votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de passerelle gouvernementale (si vous n’en avez pas, vous serez invité à en créer un) Valide Rishi Sunak a annoncé que la subvention serait prolongée en septembre (Photo: Getty) Suis-je admissible à la subvention? Pour faire une demande de subvention pour la troisième subvention, votre entreprise doit avoir eu un impact nouveau ou continu du coronavirus entre le 1er novembre 2020 et 29 janvier 2021, qui, selon vous, entraînera une réduction significative de vos bénéfices. Vous devez également déclarer que vous allez continuer à trader, ou que vous étiez auparavant en activité mais que vous n’êtes plus en mesure en raison de la pandémie.Vous devez être un travailleur autonome ou un membre d’une société de personnes. Vous ne pouvez pas demander la subvention si vous faites du commerce par l’intermédiaire d’une société à responsabilité limitée ou d’une fiducie.Vous devez avoir négocié au cours des deux années d’imposition: 2018-19, et avoir soumis votre déclaration d’autocotisation au plus tard le 23 avril 20202019-20 Pour être admissible, vous devez gagner plus plus de la moitié de votre revenu total provenant d’un travail indépendant, et vous devez gagner moins de 50000 £ par an.Il existe certaines circonstances qui peuvent affecter votre admissibilité, par exemple si: votre retour est en retard, modifié ou sous enquête Vous êtes membre d’un PartenariatVous avez eu un nouvel enfantVous avez des prêts couverts par les frais de prêtVous demandez un allégement moyenVous êtes un réserviste militaireVous êtes non-résident ou avez choisi la base de versementDécouvrez plus d’informations sur la façon dont ces circonstances affectent votre admissibilité ici. Combien d’argent puis-je obtenir? la subvention vaut 80% de vos bénéfices commerciaux mensuels moyens, couvrant trois mois.Le maximum que vous pouvez recevoir est de 7500 £, et il arrivera en une seule somme.La subvention n’a pas besoin d’être remboursée si vous êtes éligible, mais sera soumis à Impôt sur le revenu et assurance nationale des travailleurs indépendants Vous devez également le déclarer dans votre déclaration d’autocotisation 2020-2021 La troisième subvention n’était à l’origine censée couvrir que 40% des bénéfices d’un travailleur, mais M. Sunak l’a doublée à 80% Il y aura une quatrième subvention pour couvrir les mois de février à avril de l’année prochaine, mais on n’a pas encore annoncé le montant que les gens peuvent recevoir.