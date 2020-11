Qui montre / diffuse SK Rapid contre FK Austria Wien aujourd’hui en direct sur la télévision gratuite et en direct?

Pour la 331e fois, les deux grands clubs viennois Rapid et Austria croisent les lames, une fois de plus avec des présages complètement différents. SPOX vous indique où regarder le duel culte sur la télévision gratuite, la diffusion en direct et le téléscripteur en direct.

Après des performances récemment mitigées en Bundesliga, les rivaux viennois ont ressenti un sentiment de succès avant le 331e derby. Si Rapid a fait un pas vers la phase à élimination directe avec un 3: 1 à Dundalk en Ligue Europa, l’Autriche a augmenté son rendement de buts auparavant maigre avec un 5: 3 contre Hartberg en huitièmes de finale de coupe. Le favori est le vert et le blanc le dimanche. L’Autriche n’a jamais perdu au stade Allianz.

« L’élan parle davantage pour le Rapid. Mais récemment, ils ont de nouveau laissé la tête du classement. C’est 50:50 comme dans presque tous les matchs de cette ligue », a déclaré l’entraîneur autrichien Peter Stöger à propos de la position de départ. En termes de forme papier, Rapid a un avantage. Rapid-Co Manfred Nastl s’est préparé pour un « combat dur ». « L’Autriche a un avantage avec un jour de congé supplémentaire. Mais cela ne changera rien, nous sommes habitués au rythme », a-t-il déclaré. « Le derby est toujours tel que 22 joueurs sont énergiques. C’est un match ouvert, je ne vois pas de favoris », a expliqué Nastl.

Date Accueil client Ankick, le temps Stade 29.11.2020 SK Rapide FK Autriche 17h00 Stade Allianz

SK Rapid – FK Austria: Où pouvez-vous voir le jeu à la télévision et en direct?

Le Derby de Vienne aura lieu exclusivement dimanche Ciel montré. Sur Sky Sport Autriche 1 ou. Sky Sport Autriche 1 HD Le jeu débutera à 17 heures, juste après la conférence des jeux LASK – Altach et WAC – Ried. Cette fois, le hit est également disponible à la télévision gratuite, un abonnement n’est pas nécessaire. Soit Sky Sport Autriche 1 ainsi que la page d’accueil de la station diffusent le jeu gratuitement. À partir de 16 h 50, vous y serez en direct.

Offres pour les amateurs de streaming SkyGo en plus, la possibilité de suivre le match via PC, ordinateur portable ou téléphone portable.

Rapid Vienne contre l’Autriche Vienne dans le téléscripteur en direct

Tous ceux qui ne disposent pas d’un appareil d’image en direct restent sous la forme de notre SPOX-Livetickers toujours à jour Cliquez ici pour le ticker.

Rapid Vienne vs. FK Austria: alignements possibles

Rapide: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac – Schick, Knasmüllner, Grahovac, Ritzmaier, Ullmann – Fountas, Kara

remplacement: Strebinger – Sonnleitner, Greiml, Schuster, Ibrahimoglu, Demir, Arase, Kitagawa

Ça manque: D. Ljubicic (ligament déchiré), Petrovic (malade), Schobesberger, Dibon, Velimirovic (tous convalescents)

L’Autriche: Pentz – Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner – Zwierschitz, Ebner – Sarkaria, Fitz, Pichler – Edomwonyi

remplacement: Kos – Schösswendter, Martschinko, Jukic, Wimmer, Monschein, Turgeman

Ça manque: Grünwald (bloqué), Madl (déchirure du ligament du tendon du genou), Demaku (après chirurgie de l’épaule)

