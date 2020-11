Qui montre / diffuse Manchester City contre Liverpool FC en direct à la télévision et en direct aujourd’hui?

Le Liverpool FC veut retrouver sa place en haut du tableau, mais avec la meilleure équipe de Manchester City, il affronte un adversaire beaucoup plus dangereux que ne le laisse supposer la douzième place du tableau. Toutes les informations sur la diffusion du jeu sont disponibles ici.

Manchester City contre Liverpool FC: champions contre finalistes

Manchester City accueillera Liverpool ce dimanche 8 novembre à 17h30 au stade Etihad de Manchester. L’arbitre Craig Pawson présidera le match.

Si vous regardez le tableau, vous pouvez rapidement oublier que la rencontre d’aujourd’hui est le duel entre les champions et les finalistes de la Premier League de l’année dernière.

Certes, la course pour le championnat britannique au cours de l’année civile 2020 n’était guère proche et le Liverpool FC a joué à un niveau nettement plus élevé que Manchester City pendant toute la saison.

Les deux clubs ne jouent pas encore au niveau de l’année précédente, mais les signes avant le match sont différents: avec une victoire contre les Citizens, les champions sont sûrs d’être leaders à l’issue de la 8e journée. City, en revanche, n’a que onze points sur son compte, mais est la seule équipe à n’avoir joué que six matchs. Avec une victoire contre Liverpool, l’équipe de Pep Guardiola trouverait un lien avec les places de la Ligue des champions.

Premier League: ManCity vs Liverpool à la télévision et en direct aujourd’hui

Le meilleur match d’aujourd’hui en Premier League ne peut pas être vu à la télévision gratuite.

Ciel diffusera le match en direct et en intégralité à partir de 17 h aujourd’hui Sky Sport 1 et HD avec le commentateur Florian Schmidt-Sommerfeld et l’expert René Adler. En tant que client du diffuseur de télévision payante, vous pouvez regarder l’émission en utilisant Billet Sky ou la Sky Go-L’application peut également être considérée comme un flux en direct.

Premier League: ManCity contre Liverpool aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Vous pouvez également jouer au jeu en SPOX-Suite de ticker en direct où vous obtenez des mises à jour sur le jeu toutes les minutes.

Cliquez ici pour le téléscripteur en direct Manchester City vs. Liverpool fc.

© imago images / ANP

Premier League: le tableau de la 8e journée

En plus de City, Manchester United est un autre club de Manchester sur une table où la plupart des fans et des experts ne les auraient pas attendus avant la saison. Les Red Devils ont déjà marqué 14 buts en sept matchs et n’ont obtenu que dix points.