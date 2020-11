Qui montre / diffuse Hertha BSC contre BVB (Borussia Dortmund) en direct à la télévision et en direct aujourd’hui?

Dans le match de fin de samedi, le Borussia Dortmund rend visite au Hertha BSC aujourd’hui. Chez SPOX, vous pouvez découvrir qui projette ou diffuse le match en direct à la télévision et en direct aujourd’hui.

Qui montre / diffuse Hertha BSC contre BVB en direct aujourd’hui?

Le match du Hertha BSC contre le Borussia Dortmund ayant été reporté de vendredi à samedi en raison de la trêve internationale, le match se jouera aujourd’hui à partir de DAZN montré.

Le fournisseur de streaming détient les droits de transmission d’un total de 40 jeux de la chambre haute allemande. Ciel montre les matchs du samedi à 15h30 et 18h30

Hertha BSC contre Borussia Dortmund: place et coup d’envoi

Date: Samedi 21 novembre

Samedi 21 novembre Démarrer: 20h30

20h30 Endroit: Olympiastadion

Olympiastadion Spectateur: non

DAZN est diffusé à 20h15 avec le rapport préliminaire. Le commentateur Alex Schlüter, le commentateur Marco Hagemann et l’expert Sandro Wagner accompagnent le match.

Hertha BSC contre BVB aujourd’hui dans le téléscripteur en direct

Avec le téléscripteur en direct détaillé de SPOX vous serez toujours à jour, que vous soyez sur la route ou que vous n’ayez pas accès au jeu. Cliquez ici pour le téléscripteur en direct du Hertha BSC contre le Borussia Dortmund.

BVB visite Berlin: les files d’attente probables

Le Borussia Dortmund n’a pas de nouvelles défaites à redire après la trêve internationale. Au contraire: avec Yousouffa Moukoko, qui a fêté ses 16 ans vendredi dernier et est donc éligible pour jouer, l’entraîneur Lucien Favre peut se rabattre sur un autre attaquant.

Hertha BSC doit faire sans Santiago Ascacibar (problèmes musculaires), Jhon Cordoba (blessure ligamentaire de l’articulation de la cheville) et Jordan Torunarigha (entraînement partiel après une déchirure partielle de la syndesmose).

Pour que vous puissiez jouer:

Hertha: Schwolow – Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt – Stark – Darida, Guendouzi – Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha

Schwolow – Pekarik, Boyata, Alderete, Plattenhardt – Stark – Darida, Guendouzi – Lukebakio, Piatek, Matheus Cunha BVB: Bürki – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Witsel, Bellingham – Sancho, Reus, Reyna – Haaland

© imago images / Kirchner-Media

Bundesliga: la 8e journée en un coup d’œil

Outre le Borussia Dortmund, le leader du Bayern Munich et le deuxième du classement RB Leipzig sont également en action.