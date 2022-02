Qui ment ? : découvrez le casting de la série pour ados sur Netflix

Il semble que les téléspectateurs n’en aient jamais assez des secrets scandaleux des étudiants, puisque Netflix propose un autre drame lycéen pour suivre les traces de Gossip Girl, Pretty Little Liars et Riverdale.

Série basée sur un roman à succès pour jeunes adultes, Qui ment ? se déroule au lycée Bayview, où quatre élèves sont soupçonnés de meurtre après qu’un de leurs camarades de classe ait fait une réaction allergique mortelle pendant une retenue.

La police détermine qu’il ne s’agit pas d’un accident et lance une enquête officielle, mais elle découvre rapidement que sa victime ne manquait pas d’ennemis sur le campus.

Voici donc tous les détails essentiels sur le casting de Qui ment ?

Annalisa Cochrane dans le rôle de Addy

Qui est Addy ? Addy est une élève populaire de Bayview High et une joueuse clé de l’équipe de pom-pom girls de l’école. Sa réputation est mise en péril lorsqu’elle est considérée comme un suspect dans le meurtre de Simon, le fondateur d’un site de ragots, avec qui elle était en retenue le jour de sa mort.

Dans quelles autres séries Annalisa Cochrane a-t-elle joué ? Annalisa Cochrane joue le rôle de Yasmine dans la série Cobra Kai, la suite de Karate Kid, diffusée sur Netflix. Elle a également joué dans l’adaptation télévisée éphémère de Heathers par Paramount.

Chibuikem Uche dans le rôle de Cooper

Qui est Cooper ? Cooper est un autre élève prometteur de Bayview High, qui s’est fait un nom en tant que lanceur dans l’équipe de baseball de l’école. Cependant, son avenir est également remis en question lorsqu’il est soupçonné du meurtre d’un camarade de classe, qui semblait avoir des secrets sur tout le monde.

Dans quoi d’autre Chibuikem Uche a-t-il joué ? Chibuikem Uche a tenu un petit rôle secondaire dans la superproduction de science-fiction The Tomorrow War de Chris Pratt, qui est sortie sur Prime Video l’année dernière. Auparavant, il avait tenu un rôle récurrent dans la sitcom américaine American Housewife.

Marianly Tejada joue le rôle de Bronwyn

Qui est Bronwyn ? Bronwyn est une autre élève de Bayview High et une étudiante particulièrement douée, mais tout son travail n’aura servi à rien si elle ne parvient pas à prouver son innocence à la police.

Dans quoi d’autre Marianly Tejada a-t-elle joué ? Marianly Tejada a joué le rôle de Sofia Carmona dans la série dérivée The Purge de USA Network. Elle a également joué dans deux épisodes de la série carcérale Orange is the New Black de Netflix.

Cooper van Grootel dans le rôle de Nate

Qui est Nate ? Nate est un camarade de Bayview High au passé mouvementé, actuellement en liberté surveillée pour trafic de drogue. Mais pourrait-il aller jusqu’au meurtre ?

Dans quoi d’autre Cooper van Grootel a-t-il joué ? Cooper van Grootel a fait ses débuts en Australie, son pays natal, où il a joué dans des séries comme The Legend of Gavin Tanner et Mystery Road.

Mark McKenna dans le rôle de Simon

Qui est Simon ? Simon est l’étudiant malheureux dont la mort donne le coup d’envoi de ce mystère. Il était responsable de la mise en place d’un site Web de ragots qui exposait les secrets des élèves de Bayview High, ce qui signifie que de nombreuses personnes errant dans les couloirs de l’école auraient voulu se venger de lui.

Dans quoi d’autre Mark McKenna a-t-il joué ? Mark McKenna a fait ses débuts dans la comédie musicale irlandaise Sing Street, avant de jouer dans le film de zombies Overlord et dans la comédie d’action Wayne de Prime Video.

Barrett Carnahan dans le rôle de Jake

Qui est Jake ? Jake est le petit ami d’Addy et une autre des stars du sport de Bayview. Il est le capitaine de l’équipe de football américain de l’école.

Dans quoi d’autre Barrett Carnahan a-t-il joué ? Carnahan est un autre ancien de Cobra Kai, il joue le rôle de Young Kreese dans la série d’arts martiaux. Il est également connu pour ses rôles dans la sitcom Alexa & Katie sur Netflix et dans Cruel Summer sur Prime Video.

Jessica McLeod dans le rôle de Janae

Qui est Janae ? Janae est l’une des rares amies de Simon à Bayview High, qui l’a soutenu malgré son site Web de ragots qui l’a rendu ennemi.

Dans quoi d’autre Jessica McLeod a-t-elle joué ? Jessica McLeod est actrice depuis son enfance. Parmi ses projets récents, citons la comédie dramatique You Me Her, le thriller glauque de Netflix Brand New Cherry Flavour et Impardonnable de Sandra Bullock.

Melissa Collazo dans le rôle de Maeve

Qui est Maeve ? Maeve est la petite soeur de Bronwyn.

Dans quoi d’autre Melissa Collazo a-t-elle joué ? Melissa Collazo est apparue dans les séquences de flash-back de l’éphémère série Swamp Thing de DC, jouant une version plus jeune du personnage principal Abby. Elle a également eu un petit rôle dans le film d’horreur Freaky.

Jacque Drew dans le rôle du détective Wheeler

Qui est le détective Wheeler ? Wheeler est le détective chargé de l’enquête sur le meurtre de Simon. Elle surveille de près les quatre élèves de Bayview qui étaient en retenue avec lui le jour fatidique.

Dans quoi d’autre Jacque Drew a-t-elle joué ? L’année dernière, Jacque Drew a joué dans le western Netflix The Power of the Dog, qui fait actuellement fureur sur le circuit des récompenses avec 12 nominations aux Oscars. Plus récemment, elle a joué dans le feuilleton néo-zélandais Shortland Street et dans la comédie romantique de Netflix Absolument Royal !

Pour rappel, Qui ment ? est disponible en streaming sur Netflix depuis le vendredi 18 février 2022.