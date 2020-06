Qui était le détective Dan Espinoza à Lucifer?

– – –

La saison 5 de la série Lucifer sort bientôt sur Netflix. Il y a beaucoup de fans qui suivent la série depuis le tout début. Ils remarqueraient facilement que le personnage du détective Dan Espinoza n’a pas été joué par Kevin Alejandro dès le début. Mais qui était réellement l’acteur d’origine? En savoir plus sur les perspectives de l’émission.

La série Lucifer appartenait à l’origine à FOX. Plus tard, la chaîne a annulé la série pour de nouvelles saisons. Ensuite, la série a été adoptée par Netflix. Il a créé et distribué la quatrième saison de la série. La série a jusqu’à présent dépeint l’histoire avec le même casting sauf un, le détective Dan Espinoza.

Qui était le détective à l’origine?

L’acteur Kevin Alejandro incarne le personnage du détective Dan Espinoza de l’épisode 2 de la saison 1 de Lucifer. Le personnage est l’ex-mari de Chloé et père de leur enfant Trixie. Il est le bon ami de son ex-femme. Mais plus tôt, l’acteur Nicholas Gonzalez devait être présenté comme le détective. En fait, il était le détective Dan Espinoza au début lorsque la série a été diffusée en 2016.

Eh bien, malheureusement, il a quitté la série et il n’y a aucune raison particulière derrière cela. Eh bien, les acteurs sont généralement changés pour n’importe quel spectacle après les épisodes pilotes. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Donc, peut-être que les showrunners auraient pensé que Kevin correspond mieux au détective Dan Espinoza.

En savoir plus sur l’acteur Nicholas Gonzalez

L’acteur est connu pour ses rôles dans de nombreuses créations. Il est connu pour son rôle d’Alex Santiago dans Resurrection Blvd. Ses rôles les plus importants étaient D.J. dans The OC, Detective Rodriguez à Melrose Place, Dr Arturo Suarez dans Mental et Marco Esquivel dans Jane the Virgin. Il a également joué le rôle de l’agent Lopez dans Narcos de Netflix. Certains autres rôles notables étaient dans The Flash, Sleepy Hollow, Underemployed et Off the Map. L’acteur est également apparu dans certains films. La liste comprend The Purge: Anarchy, Water & Power, Scenes of the Crime et Dirty.

Ses travaux récents incluent Beneath US et actuellement il apparaît dans la série ABC The Good Doctor.

En savoir plus sur l’acteur Kevin Alejandro

Il est un acteur américain et également un réalisateur de San Antonio, Texas. L’acteur est apparu dans beaucoup de bonnes créations en dehors de Lucifer. La liste comprend la série de super-héros Arrow, le drame policier Southl et la série de thrillers surnaturels True Blood. L’acteur a également joué un rôle important dans Ugly Betty, Sleeper Cell et CSI: Miami et Charmed.

