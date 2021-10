Qui était Jigorō Kanō, le père du judo à l’honneur sur Google ?

Ce jeudi 28 octobre, le Doodle du jour sur Google est Jigorō Kanō, l’occasion pour nous de revenir sur l’inventeur du judo né en 1860 au Japon.

Le “père du judo” japonais, le professeur Jigorō Kanō, aurait aujourd’hui fêté son 161e anniversaire. Jigorō Kanō voyait dans cet art martial un moyen de rapprocher les gens, même en envoyant ses adversaires au tapis.

Né à Mikage, Jigorō Kanō a déménagé à Tokyo avec son père à l’âge de 11 ans. Pour se renforcer, il s’est résolu à étudier l’art martial du Jujutsu.

Le judo est né au cours d’un combat de Jujutsu, lorsque Jigorō Kanō a incorporé un mouvement de lutte occidentale pour amener son adversaire beaucoup plus grand au tapis. En supprimant les techniques les plus dangereuses utilisées dans le Jujutsu, il a créé le “Judo”, un sport sûr et coopératif basé sur la philosophie personnelle de Kano, à savoir Seiryoku-Zenyo (utilisation efficace de l’énergie) et Jita-Kyoei (prospérité mutuelle de soi et des autres).

Le nom Judo signifie “la voie de la douceur” et le sport est fondé sur des principes tels que la justice, la courtoisie, la sécurité et la modestie.

En 1882, Jigorō Kanō a ouvert son propre dojo (une salle d’arts martiaux), le Kodokan Judo Institute à Tokyo, où il a développé le judo pendant des années. Il a également accueilli les femmes dans ce sport en 1893. Il est devenu le premier membre asiatique du Comité international olympique (CIO) en 1909 et, en 1960, le CIO a approuvé le judo comme sport olympique officiel.