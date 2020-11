Qui est Sir Alex Allan? Le conseiller de Boris Johnson démissionne suite au rapport de Priti Patel – .

Qui est Sir Alex Allan? Il vient de démissionner de son rôle gouvernemental en tant que conseiller de Boris Johnson et, à la suite des récentes allégations concernant Priti Patel, les gens veulent en savoir plus sur lui et sa carrière.

Sir Alex Allan a mené le rapport sur des allégations d’intimidation contre Priti Patel et aurait avancé sa conclusion selon laquelle il estimait que Patel n’avait «pas toujours respecté le niveau élevé attendu d’elle».

Puis, peu de temps après, Sir Alex Allan a annoncé sa démission. Dans une déclaration, il a déclaré:

«Je reconnais qu’il appartient au Premier ministre de juger si les actions d’un ministre constituent une violation du code ministériel, mais je pense qu’il est juste que je démissionne maintenant de mon poste de conseiller indépendant du Premier ministre. sur le code. »

On ne sait pas encore si Sir Alex Allen démissionne de son rôle de conseiller indépendant sur les intérêts du ministre ou du gouvernement dans son ensemble.

Qui est Sir Alex Allan?

L’homme de 69 ans était le conseiller indépendant du Premier ministre sur les intérêts des ministres. Son rôle signifie qu’il a conseillé les ministres sur la gestion de leurs intérêts privés, pour s’assurer qu’il n’y a pas de conflit avec leur travail. Il a également enquêté sur les allégations selon lesquelles des ministres auraient enfreint le Code de conduite ministériel en cas de besoin.

Sir Allan a fait ses études à la Harrow School avant d’obtenir un baccalauréat en mathématiques de l’Université de Cambridge en 1972. Il a ensuite obtenu une maîtrise en statistiques à l’Université de Londres.

Parce qu’il a une longue histoire avec l’Australie et y a vécu entre 1983 et 1985, il a été haut-commissaire en Australie entre 1997 et 1999. Il a ensuite travaillé en Australie entre 2001 et 2004 sur une gamme de questions gouvernementales et internationales.

Le conseiller a fait des vagues dans la presse en 1999 lorsqu’il a fait de la planche à voile sur la Tamise dans un costume et un chapeau melon lors d’une grève du train.

Où d’autre a-t-il travaillé?

Après avoir obtenu son diplôme de l’University College London, Sir Alex Allan a occupé divers postes dans Customs & Excise et HM Treasury jusqu’en 1992.

Selon le site Web du gouvernement, il a également travaillé en tant que secrétaire privé principal du chancelier de l’Échiquier et du Premier ministre, était le « e-envoyé » du gouvernement, secrétaire permanent au ministère de la Justice et président du Comité conjoint du renseignement.

