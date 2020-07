Qui est Sila sur Yellowstone? Les fans louent la sensibilisation de Paramount à la disparition des femmes autochtones! – .

in

Les fans de Yellowstone ont félicité le spectacle pour avoir sensibilisé les femmes autochtones disparues.

Depuis sa création en 2018, Yellowstone est devenu l’une des séries phares de Paramount Network.

La combinaison de la narration et des performances brillantes, ainsi que la sensibilisation aux problèmes de la vie réelle, a attiré une base de fans fidèles dans le monde entier.

Les téléspectateurs ont salué le dernier épisode du dimanche 26 juillet pour avoir fait la lumière sur les femmes et les filles amérindiennes disparues.

Yellowstone, réseau Paramount

Yellowstone: Qui est Sila?

La saison 3, épisode 6, « Tout pour rien » s’est ouverte sur une scène d’une mère inquiète qui s’est rendu compte que sa fille Sila était introuvable.

La mère de la fille a découvert qu’elle n’était pas rentrée chez elle la nuit dernière. Elle a appelé les amis de Sila pour savoir si elle avait passé la nuit ailleurs, mais s’est malheureusement rendu compte que son enfant avait disparu.

Plus tard, le chef Rainwater a appelé Kayce et Monica pour aider à la recherche de Sila, mais ils ont ensuite fait face à leur pire cauchemar lorsqu’ils ont trouvé le corps de la jeune fille dans une fosse.

Monica était visiblement en détresse et en colère et a déclaré: «Il y a des monstres partout dans ce monde.» Elle a rejoint un conseil mis en place par le chef Rainwater pour mettre fin à la violence contre les femmes.

L’actrice qui joue Sila est inconnue et d’après ce que nous avons trouvé, le personnage n’a pas été crédité sur IMDB.

Quant à l’épisode, il n’y avait que des cadres de la jeune fille dans sa maison familiale.

Yellowstone: prise de conscience des femmes autochtones disparues

Yellowstone a exhorté les téléspectateurs à soutenir le NIWRC (National Indigenous Women’s Resource Center), une organisation qui œuvre pour prévenir la violence contre les femmes amérindiennes.

Dans un message Twitter, l’émission Paramount Network a écrit:

«Le NIWRC travaille à améliorer la sécurité des femmes autochtones, de leurs enfants et de leurs communautés. Pour en savoir plus et passer à l’action: niwrc.org/support-us. Je vous remercie. »

Les fans louent l’épisode

Les fans ont loué le dernier épisode de Yellowstone pour avoir sensibilisé à une question aussi importante.

Un spectateur a déclaré: «Merci d’avoir mis cela en lumière! Nous devons arrêter la violence et nous devons rechercher nos personnes disparues! »

Un autre a ajouté: «Yellowstone a touché un sujet sensible qui manque aux femmes autochtones. J’espère que cela permettra de faire la lumière sur cette horrible question.

Merci @Yellowstone d’avoir éclairé le sujet tragique des femmes autochtones disparues. Un sujet dont on ne parle pas beaucoup, mais qui devrait l’être. Espérons que cela le mettra au premier plan et créera plus de sensibilisation. @niwrc #YellowstoneTV – Brandon Powell (@brandonrpowell) 27 juillet 2020

