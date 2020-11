Qui est Sarah Fuller? Taille, poids et statistiques de la star du football Vanderbilt! – .

Dans d’autres nouvelles, qui est Jonathan Davino? Rencontrez le petit ami supposé de Sydney Sweeney!

Sarah Fuller pourrait devenir la toute première femme à jouer dans un match de football de conférence universitaire Power 5 si elle entre sur le terrain aujourd’hui. Explorons qui elle est.

En raison de la pandémie de Covid-19, les joueurs de l’équipe de football de Vanderbilt peuvent-ils être en quarantaine, ce qui signifie qu’ils manquent de joueurs pour le match Power 5 d’aujourd’hui (28 novembre).

L’équipe s’est tournée vers Sarah Fuller, qui fait partie de l’équipe de football féminine Vanderbilt comme option pour jouer dans le match. Si elle joue, elle entrera dans l’histoire en tant que première femme à jouer dans l’énorme compétition universitaire.

Alors, qui est Sarah Fuller? Voici tout ce que vous devez savoir sur elle.

Qui est Sarah Fuller?

Sarah Fuller est une gardienne de but senior de l’équipe féminine de football de Vanderbilt, The Commodores.

Elle a 21 ans et est originaire de Wylie, Texas.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Quelle taille fait-elle?

Sarah Fuller mesure 6 pieds 2 pouces, soit 187 cm.

Quel est son poids?

Le poids de Sarah Fuller est actuellement inconnu.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Statistiques de Sarah Fuller

Les statistiques de Sarah sont assez impressionnantes. Elle a commencé neuf des 12 matchs de Vanderbilt au cours de la saison automne 2020, affichant trois feuilles blanches et l’équipe a gagné 7-2 avec elle dans le filet.

Elle a fait son premier départ en carrière au but à domicile contre la Caroline du Sud en octobre 2020 et a réalisé six arrêts, remportant également sa première victoire collégiale et gardant deux feuilles blanches consécutives le même mois.

Elle a une moyenne de 0,97 buts alloués, ce qui est la huitième meilleure note que quiconque ait jamais eue en une saison dans l’histoire du football de Vanderbilt.

Consultez les statistiques complètes de Sarah ici.

Sarah envisage d’écrire «Play Like A Girl» sur son casque

Si elle participe au tournoi Power 5 aujourd’hui, la jeune femme de 21 ans prévoit d’écrire «Play Like A Girl» au dos de son casque pour encourager d’autres femmes à suivre ses traces.

Dans un tweet, elle a déclaré: «Demain, je porterai ‘Play Like a Girl’ à l’arrière de mon casque. @iplaylikeagirl est une organisation à but non lucratif qui encourage les filles à faire du sport et à s’exposer aux opportunités STEM. »

Dans d’autres nouvelles, TikTok: les dentistes démystifient les vidéos de pré-facettes « dents de requin » – les dents limées en « souches » sont dangereuses et inutiles!