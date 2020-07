Qui est Samira de League of Legends? PBE dévoile un nouveau nom mystérieux

Comme souligné dans les notes du patch LoL 10.16, quelque chose d’intrigant vient de frapper l’environnement bêta publique de League of Legends. Une nouvelle emote mystérieuse est apparue, et bien que ce soit loin d’être clair de quoi il s’agit ou à quoi cela sert, il semble lié à un mystère encore plus grand: quelqu’un ou quelque chose appelé «Samira».

Comme l’a remarqué Moobeat, qui dirige le site de fans de League of Legends Surrenderat20, une nouvelle émote est apparue sur le PBE du jeu MOBA, dont l’icône ressemble à une abstraction artistique d’une rose, avec un « S » argent brillant au premier plan. Selon Moobeat, il n’y a aucune information sur ce à quoi sert l’émote « Style: Rang S », mais il est lié à un lot de fichiers « œuf de Pâques » qui ont également surgi. Comme vous pouvez le voir ci-dessous, dans les images d’aperçu de ces fichiers, nous pouvons voir différentes parties de l’icône de l’émote, ainsi que diverses références à des choses telles que ‘rayon d’énergie’, ‘rose’, ‘pétales’, flammes ‘et’ scintillement ‘- tous faisant également référence à «Samira». Hmm.

Bien que ce soit loin d’être une confirmation, il est possible que cela puisse être une référence très précoce à un autre champion de la Ligue en route à un moment donné.

Dans sa plus récente feuille de route Champion, le développeur Riot Games a taquiné que, aux côtés d’un «jungler rêveur» et d’un «assassin masqué» – qui se sont avérés être les deux Champs qui viennent de faire leurs débuts, Lillia et Yone, respectivement – il y a une «recherche de sensations fortes tireur d’élite »à l’horizon aussi. Il n’y a pas encore de détails sur ce personnage, mais ils sont décrits comme «habillés pour tuer» et «arrivent plus tard cette année».

De plus, Riot a demandé à l’époque: «Aimez-vous rire face au danger? Aimez-vous enchaîner les capacités, créer de nouveaux combos élégants? Est-ce que l’idée de plonger directement dans la mêlée, de tirer un tourbillon de lames et de balles, puis de ressortir avec un petit éclat de santé vous excite? », Expliquant si les joueurs ont répondu« oui »à l’une des réponses ci-dessus,« nous pouvons être libérer juste le champion pour vous ».

En outre, le studio a fait allusion à «deux des autres nouveaux champions en développement» – un «mage sensationnel et un support de char ultra-lourd» – dont il discutera dans une feuille de route ultérieure.

Il n’y a rien de solide à distance pour connecter les références mystérieuses à un « Samira » à l’un de ces prochains Champs, mais il convient de noter que certains des premiers signes que Yone était sur le chemin étaient des fichiers PBE Thresh VO facilement ignorés qui sont apparus et l’ont référencé. . Donc, cela vaut la peine de garder un œil sur la météo pour plus d’informations sur Samira – cela pourrait être notre premier aperçu d’un champion entrant.

