Qui est Melania Trump? L’épouse de Donald Trump a bouleversé la convention de la Première Dame en restant en dehors de la campagne électorale

Jusqu’à la semaine dernière, ce qui s’était passé pour la grande nouvelle de l’automne dans la petite communauté d’Atglen en Pennsylvanie était le rinçage annuel de ses bornes-fontaines et une suggestion que les ménages ne souhaitant pas participer à un tour ou à un traitement d’Halloween devraient éteindre leurs lumières. Puis Melania Trump est arrivée en ville. La Première Dame des États-Unis a brillé par sa quasi-absence de la campagne de réélection de son mari. Son apparition dans une grange de Pennsylvanie normalement utilisée comme lieu de mariage mardi dernier pour défendre l’agenda «Make America Great Again» de Donald Trump méritait donc l’attention non seulement des 1400 habitants d’Atglen, mais aussi des millions d’électeurs au-delà alors qu’un électorat schismatique américain se dirige vers le les sondages. Mais l’apparition de Mme Trump intéressait également les étudiants d’un consort présidentiel qui semble avoir fait tout son possible pour défier les conventions modernes d’un rôle mal défini mais néanmoins considéré par les Américains comme une partie sacro-sainte du système présidentiel. Melania Trump détient la Bible alors que Donald Trump prête serment en 2016 (Photo: Getty) Alors que ses récents prédécesseurs se sont conformés à l’attente depuis les années 1960 que la Première Dame jouera un rôle de premier plan en tant que première pom-pom girl sur le campagne électorale, Mme Trump a passé une grande partie de la présidence de son mari avec ses pompons politiques fermement gardés secrets. Son discours à Atglen était sa première apparition en solo de la campagne 2020 et a été interprété par certains comme un signe de la situation désespérée de son mari alors qu’il traîne le démocrate Joe Biden dans les sondages et que des stratèges républicains de plus en plus chargés cherchent à visiter à nouveau certains des les tactiques qui ont conduit au succès de M. Trump il y a quatre ans. Une visite de dernière minute de Melania en Pennsylvanie en 2016 a contribué à faire basculer l’État vers M. Trump par une marge de moins de 1% grâce à son appel à un groupe démographique clé de femmes blanches de banlieue. Cette fois, le président traîne son rival jusqu’à 13 points. La question de savoir si l’apparition de la Première Dame, au cours de laquelle elle a scrupuleusement dénoncé «l’agenda socialiste» de M. Biden et les caprices des médias, aura l’effet souhaité de garder sa famille à la Maison Blanche ne deviendra évident que la semaine prochaine, ou en cas de une élection contestée, dans les mois au-delà. Lire la suite Qui remportera les élections américaines 2020? Ce que les derniers sondages disent aujourd’hui alors que l’avance de Biden sur Trump reste forte Mais la rare incursion de Mme Trump sous les feux de la rampe a également servi d’exemple de la manière dont elle a laissé les kremlinologues de Washington se gratter la tête quant à ce que l’ancien de 50 ans mannequin née en Slovénie a représenté – et a réussi – pendant son séjour dans l’aile Est. Pour certains, la femme qui a attiré le hashtag des médias sociaux «#FREEMELANIA» par crainte que ses apparitions publiques souvent sombres montrent qu’elle était la prisonnière douloureuse de l’ego jupitérien erratique de son mari, a en fait plié le rôle de FLOTUS à sa volonté d’acier, établissant son propre programme tout en exerçant une influence dans les coulisses. Melania Trump lors d’un rassemblement électoral avec son mari en Floride (Photo: Reuters) Pour d’autres, elle a été une figure distante, non engagée et en fait peu engageante qui s’est largement retirée dans l’ombre et, ce faisant, a rejeté l’opportunité d’utiliser le rôle de First Dame pour produire des résultats tangibles pour la ou les bonnes causes de son choix. Quoi qu’il en soit, il semblerait qu’en ce qui concerne les stratèges du président, le profil bas de Mme Trump ait été une source de frustration. Une source de la campagne Trump a déclaré la semaine dernière à CNN: «Ce n’est certainement pas une question de ‘la campagne Trump veut-elle que Melania fasse des apparitions?’. Elle est désirée et nécessaire. C’est juste qu’elle ne les fait pas. « Vu mais rarement entendu » Pour ceux qui ont regardé Mme Trump depuis la victoire choc de son mari en 2016, après quoi elle est restée à New York pendant plusieurs mois, apparemment pour s’occuper du fils du couple, Barron (et selon un compte récent occasion de modifier son accord prénuptial avec M. Trump pour tenir compte des pressions de la vie à la Maison Blanche), une interprétation de sa conduite est qu’elle est revenue à une interprétation quelque peu démodée d’un FLOTUS qui est parfois vu mais rarement entendu . L’auteur Betty Caroli, historienne de longue date des Premières Dames, a déclaré à iweekend: «Au cours des 50 dernières années, nous nous attendons à ce qu’une épouse militante, qui part seule en campagne électorale, s’engage dans l’administration en ayant un projet. cela ajoute à l’héritage du président, puis écrit un livre sur les années de la Maison Blanche. Lire la suite Quand les résultats des élections américaines de 2020 seront-ils annoncés? Pourquoi cela pourrait prendre des semaines pour découvrir qui a remporté le vote d’aujourd’hui «Melania n’a rien fait de tout cela. Son idée du métier est à peu près celle qui prévalait avant 1960. Fans de Bess Truman [wife of wartime president Harry Truman] l’a défini comme «Gardez votre chapeau droit et la bouche fermée». » Bien que cela puisse être un point de vue qui convient bien à certains Américains, ce n’est plus un point de vue majoritaire, la plupart s’attendant maintenant à une Première Dame «activiste», a ajouté Mme Caroli. Crise des opioïdes La candidature de Mme Trump à suivre une telle trajectoire a été lancée en mai 2018 (près de 18 mois après l’investiture du président Trump) sous la forme de son initiative «Be Best» – une campagne pour promouvoir le bien-être social et économique des enfants, avec un un accent particulier sur l’aide aux personnes touchées par la crise américaine des opioïdes. Les atouts se tiennent la main lors d’un événement après un sommet de l’OTAN à Bruxelles en 2018 (Photo: Getty) Les critiques soutiennent que le programme est nébuleux, mal conçu et a eu peu d’avantages. Les partisans, y compris la Première Dame elle-même, affirment que les gains du programme ont été ignorés par un média partisan. Comme elle l’a dit à son public à Atglen: «Mon initiative Be Best a un objectif principal, aider les enfants. Pourtant, les médias ont choisi de détourner l’attention des enfants et de se concentrer uniquement sur le négatif. Mais cela ne m’empêchera pas de faire ce qui est juste. En effet, tout comme son mari de 74 ans a transformé les «fausses nouvelles» en l’un de ses tropes permanents, Melania a repris le même programme, insistant sur le fait qu’un homme «avec un grand cœur et un grand sens de l’humour» a été traduit. Comme elle l’a dit mardi: «Les médias ont choisi de se concentrer sur des histoires de potins et d’intrigues de palais en éditorialisant des événements et des politiques réels avec leurs propres préjugés et programmes.» La Première Dame a fait l’objet de sa propre part de «potins de palais» ces derniers mois après qu’une succession de mémoires d’anciens collaborateurs prétendaient lever le voile sur les bizarreries et les singularités de la Maison Blanche de Trump et du mariage. La Maison Blanche n’a pas tardé à rejeter bon nombre de ces affirmations comme étant un scuttlebutt scandaleux de Washington. Mais certains thèmes se répètent, notamment l’idée que M. et Mme Trump, qui se sont rencontrés lors d’une soirée à New York en 1998 dans un lieu appelé le club Kit Kat, aiment mener des vies assez séparées. Mary Jordan, l’auteur d’une biographie de Melania Trump publiée cet été sur la base d’entretiens avec des dizaines d’employés de la Maison Blanche et d’autres proches du premier couple, a déclaré: «Je ne connais aucun couple qui passe autant de temps à l’écart. Ils sont souvent dans le même bâtiment, mais nulle part les uns à côté des autres. Elle entre rarement dans l’aile ouest. Elle n’aime pas jouer au golf. Elle a son propre petit spa. Elle aime être isolée. Elle est une solitaire. C’est un solitaire. Ils sont parfaitement heureux d’être séparés. Dans le même temps, souligne Jordan, Melania est la première dans cette «relation très inhabituelle» à être appelée par le président après avoir prononcé un discours ou assisté à un rassemblement. L’auteur a déclaré: « Il y a un lien là-bas: ils ont un accord, dès le début. » La nature précise de cet accord, comme Mme Trump l’a elle-même souligné lorsqu’on lui a demandé de quoi elle discutait avec son mari, restera inconnue. Néanmoins, des documents comprenant des enregistrements vidéo divulgués publiés plus tôt ce mois-ci suggèrent qu’elle partage son point de vue radical sur les migrants et la conspiration discréditée de «birther» entourant Barack Obama. Elle a également décrit en privé Stormy Daniels, la femme qui allègue une liaison avec M. Trump et qui a reçu une somme substantielle via l’avocat du président, comme une «prostituée porno». Melania porte un masque sur scène avec son mari après le dernier débat présidentiel au Tennessee la semaine dernière (Photo: AP) Bien que de telles idées soient rares, il existe également des preuves que – au-delà des images souvent citées de Melania semblant swat loin des tentatives de son mari de se tenir la main sur la scène mondiale et de la rumeur en ligne bizarre mais têtue selon laquelle elle a un corps double pour minimiser les voyages avec son mari – n’est pas opposée à se tenir à l’écart de M. Trump. Elle a été photographiée portant un masque des mois avant que son mari ne le fasse en public et pendant sa propre maladie avec Covid-19, elle a fait tout son possible pour souligner sa compréhension de l’impact de la pandémie sur les familles américaines. Alors que la Maison Blanche a minimisé cette semaine l’affirmation d’un ancien assistant selon laquelle Mme Trump est «parfois repoussée» par son mari, elle a reconnu en Pennsylvanie qu’en ce qui concerne ses tweets prolifiques: «Je ne suis pas toujours d’accord avec la façon dont il dit les choses. . » Elle a également prouvé qu’elle était prête à recourir à la loi, poursuivant deux journaux britanniques pour des articles sur son passé qui, selon elle, étaient inexacts.Jugement sévère Mais ceux qui ont observé Mme Trump et ses prédécesseurs estiment que l’histoire risque d’être dure dans son jugement sur Melania Trump. . Le professeur Stacy Cordery, historienne à l’Iowa State University et spécialiste des premières dames d’hier et d’aujourd’hui, a déclaré: «En fin de compte, je pense qu’elle restera dans l’histoire comme une Première Dame distante, éloignée et peut-être indifférente qui a gaspillé les opportunités infinies qu’elle avait. utiliser la position pour améliorer la nation. Ayant récemment supervisé un remodelage de la roseraie de la Maison Blanche, une tâche entreprise pour la dernière fois par nul autre que Jackie Kennedy, il est peut-être clair que Mme Trump a un œil sur son héritage. Comme le dit sa biographie officielle sur le site Web de la Maison Blanche: «Comme les Premières Dames avant elle, Melania Trump marquera l’histoire.» L’indélébilité de cette marque reste à voir.

