Qui est Louise Thompson? Qu’est-il arrivé à la petite amie d’Anthony Walker après sa mort? – .

Anthony de BBC One explore ce qui aurait pu être pour Anthony Walker, mais qui était Louise Thompson, la petite amie de Walker au moment de sa mort?

La mort d’Anthony Walker est devenue une nouvelle nationale en juillet 2005 et même aujourd’hui, le meurtre à motivation raciste est toujours extrêmement émouvant.

Et avec la puissance actuelle du mouvement Black Lives Matter, la BBC n’aurait pas pu choisir un meilleur moment pour diffuser le long métrage dramatique, Anthony.

Le film de 90 minutes détaille la vie qu’Anthony Walker aurait pu avoir s’il n’avait pas été tué à seulement 18 ans.

Dans le drame, nous voyons un Anthony de 20 ans rencontrer Katherine Doherty, une enseignante qui a mis en détention l’un des basketteurs d’Anthony. Lorsque Walker va interroger Katehrine sur la détention, le couple s’est mis d’accord et nous voyons que le couple finit par se marier et fonder une famille ensemble.

De toute évidence, Katherine est un personnage fictif mais qui était la vraie petite amie d’Anthony Walker au moment de sa mort, Louise Thompson.

Anthony sur BBC One

Anthony est arrivé sur BBC One et iPlayer le 27 juillet 2020, quelques jours seulement avant le 15e anniversaire de la mort d’Anthony Walker, qui tombe le 30 juillet.

Écrit par l’écrivain né à Liverpool Jimmy McGovern et réalisé avec l’approbation de la mère d’Anthony, Gee Walker, Anthony réinvente ce qu’aurait pu être la vie si Anthony Walker n’avait pas été tué à l’âge de 18 ans.

Nous suivons le futur Anthony à travers un certain nombre d’événements clés de la vie, de la proposition à sa petite amie sur Pointless à la participation à une cérémonie de remise de prix organisée par Richard Osman.

Qui est Louise Thompson?

Louise Thompson était la petite amie d’Anthony Walker au moment de sa mort en juillet 2005.

Le couple avait passé la soirée du 29 juillet ensemble et en attendant à l’arrêt de bus vers 23 heures, Anthony et son cousin, ont été victimes de violence raciale par Michael Barton, le frère de l’ancien footballeur de Premier League, Joey Barton, et le trio a décidé de marchez jusqu’à l’arrêt de bus suivant pour échapper aux abus.

Cependant, tout en prenant un raccourci à travers McGoldrick Park à Huyton, Barton et son ami Paul Taylor leur ont tendu une embuscade, laissant Walker mortellement blessé après avoir été frappé à la tête avec un piolet d’alpinisme tandis que Louise Thompson et le cousin d’Anthony, Marcus Binns, ont réussi à s’échapper. .

Louise Thompson, qui est jouée dans Anthony par Tilita Whittick-Knight, n’avait que 17 ans au moment de la mort d’Anthony Walker et maintenant, en 2020, elle en aurait 32.

Après le procès des assassins de Walker en décembre 2005, Louise Thompson a déclaré au Liverpool Echo: «Anthony et moi avons partagé quelque chose de spécial. Maintenant, il m’a été enlevé par ces deux jeunes hommes méchants.

« Je n’oublierai jamais, jamais quel homme charmant et bon Anthony était et comment il ne jugeait pas les gens sur la couleur de leur peau », a-t-elle expliqué, « mais qu’ils soient ou non des êtres humains décents. »

«Je sens toujours qu’il est là. Hier, j’ai envoyé un texto à Anthony et je lui ai juste dit qu’il [Barton] avait été reconnu coupable. Cela m’a semblé la chose naturelle à faire.

On ne sait pas où se trouve Louise Thompson aujourd’hui.

Anthony a été diffusé sur BBC One le 27 juillet 2020 et est maintenant disponible en streaming sur BBC iPlayer.

