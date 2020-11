Qui est Lee Cain, le directeur des communications n ° 10 appelé à devenir le chef de cabinet de Boris Johnson

La nomination du directeur de la communication du No10 au poste de chef de cabinet de Boris Johnson devrait être une décision de recrutement assez peu controversée. Mais la nouvelle que le Premier ministre est en pourparlers avancés avec Lee Cain, son proche consiglier, a envoyé une onde de choc à Whitehall avec des critiques affirmant que c’était la preuve d’une prise de pouvoir par la faction Vote Leave au cœur du gouvernement. S’il obtenait ce rôle, cela marquerait une ascension rapide pour l’ancien journaliste tabloïd, qui a travaillé comme attaché de presse pour la campagne Vote Leave dirigée par M. Johnson en 2016. Les députés conservateurs sont consternés la création d’un nouveau rôle de chef de cabinet aux côtés du premier ministre aiderait à couper les ailes de son conseiller principal Dominic Cummings, qui, selon beaucoup, a une trop grande influence au sein de Downing Street. Mais la nouvelle que le poste pourrait être occupé par M. Cain a suscité la consternation parmi les députés et les conseillers spéciaux du gouvernement, qui craignent que cela ne cimente simplement la domination de l’équipe de vote des congés autour du Premier ministre. L’homme de 38 ans a auparavant travaillé comme journaliste, se faisant les dents sur le Gloucester Citizen pendant quelques années, avant de passer au Sun. Il a ensuite travaillé pour le rival de gauche de la tête rouge, le Daily Mirror, où il s’est habillé en costume de poulet pour harceler le chef conservateur David Cameron et d’autres principaux conservateurs pendant la campagne électorale de 2010. Mais c’est son passage au sein de l’équipe Vote Leave qui a ouvert les portes à l’attaché de presse à deux rasoirs, où il a travaillé aux côtés de M. Cummings. Dominic Cummings et le directeur des communications Lee Cain ont été accusés d’avoir agi « Trumpian » (Photo: Adrian Dennis / WPA Pool / Getty) Après un bref passage en tant que conseiller spécial de Michael Gove, un autre personnage important de Vote Leave, au ministère de l’Environnement , De l’Alimentation et des Affaires rurales en 2017, il a ensuite rejoint M. Johnson, alors ministre des Affaires étrangères. M. Cain a fermement cloué ses couleurs sur le mât lorsqu’il a décidé de continuer à travailler pour M. Johnson même après sa démission. Sa loyauté n’est pas passée inaperçue lorsque l’ancien maire de Londres a succédé à Theresa May en tant que chef conservateur et Premier ministre. L’opération de Downing Street à laquelle M. Cain fait partie est largement considérée comme composée de deux factions concurrentes composées du camp Vote Leave d’un côté et de l’ancienne équipe de la mairie de M. Johnson de l’autre. Sa nomination en tant que chef de cabinet indiquerait que l’aile pro-Brexit gagne la bataille pour le contrôle du n ° 10. Il a acquis une réputation pour son style abrasif et sa nomination en tant que «réparateur» du Premier ministre avec un pouvoir encore plus grand sur la fonction publique pourrait exercer une pression supplémentaire sur l’administration de M. Johnson. En tant que directeur des communications, M. Cain a été sévèrement critiqué dans certains coins de l’arrière-ban conservateur pour la gestion de l’opération de communication ratée de Downing Street pendant la pandémie. Originaire de Southport dans le Merseyside, M. Cain est un exemple du petit conservatisme des cols bleus du Nord que M. Cummings a cherché à exploiter pour assurer le pouvoir des conservateurs à long terme. En savoir plus Réforme de la fonction publique: pourquoi Dominic Cummings veut déchirer Downing Street alors qu’il mène un programme radical et ignore les députés sceptiques Bien qu’il ait grandi en marge de Liverpool, le bras droit de M. Johnson n’est ni un fan de Liverpool ni d’Everton, choisissant plutôt de soutenir Southport FC, l’équipe de son grand-père. Sa volonté de nager à contre-courant l’a tenu en bonne place jusqu’à présent.

Kitchen Chef Professional Hachoir à viande n°8 électrique 550 W MGS-120 Kitchen Chef Professional Le hachoir à viande n°8 électrique en inox sera idéal pour faire de la viande hachée rapidement et sans effort. Vous pourrez réaliser des steaks hachés maison, des bolognaises, des boulettes… La machine à son corps revêtu en aluminium brossé. La grille est très résistante. Vous choisirez facilement le

Kitchen Chef Professional Hachoir à viande n°8 électrique 550 W MGS-120 Kitchen Chef Professional Le hachoir à viande n°8 électrique en inox sera idéal pour faire de la viande hachée rapidement et sans effort. Vous pourrez réaliser des steaks hachés maison, des bolognaises, des boulettes… La machine à son corps revêtu en aluminium brossé. La grille est très résistante. Vous choisirez facilement le

Peugeot Moulin à poivre bistro chef 10 cm Peugeot Le moulin à poivre bistro chef est un modèle historique créé en 1874 en hommage à l'univers de la gastronomie. Issu de la gamme Chef, ce moulin en bois habillé d'inox brille et donne une touche d'élégance sur toutes les tables. Très design, il est également fonctionnel et garanti à vie. Il sera très utile au

Peugeot Moulin à sel bistro chef 10 cm Peugeot Le moulin à sel bistro chef est un modèle historique créé en 1874 en hommage à l'univers de la gastronomie. Issu de la gamme Chef, ce moulin en bois habillé d'inox brille et donne une touche d'élégance sur toutes les tables. Très design, il est également fonctionnel et garanti à vie. Il sera très utile au

Peugeot Moulin à sel bistro chef 10 cm Peugeot Le moulin à sel bistro chef est un modèle historique créé en 1874 en hommage à l'univers de la gastronomie. Issu de la gamme Chef, ce moulin en bois habillé d'inox brille et donne une touche d'élégance sur toutes les tables. Très design, il est également fonctionnel et garanti à vie. Il sera très utile au

Peugeot Moulin à poivre bistro chef 10 cm Peugeot Le moulin à poivre bistro chef est un modèle historique créé en 1874 en hommage à l'univers de la gastronomie. Issu de la gamme Chef, ce moulin en bois habillé d'inox brille et donne une touche d'élégance sur toutes les tables. Très design, il est également fonctionnel et garanti à vie. Il sera très utile au