Qui est le pilote de réserve F1 de Mercedes? Qui remplacera Lewis Hamilton au Grand Prix de Sakhir? – .

Lewis Hamilton manquera le prochain Grand Prix de Sakhir après avoir été testé positif pour Covid-19, mais qui est le pilote de réserve de Mercedes en F1?

Mercedes a annoncé ce matin (mardi 1er décembre) que Lewis Hamilton avait été testé positif au Covid-19.

Le septuple champion du monde nouvellement couronné sera contraint de rater le Grand Prix de Sakhir ce week-end prochain et sera un doute pour la finale de la saison à Abu Dhabi le 13 décembre.

En conséquence, Mercedes devra trouver un remplaçant pour occuper le siège de Lewis Hamilton pour au moins la prochaine course, sinon deux courses.

Mais qui est le pilote de réserve F1 de Mercedes?

Lewis Hamilton teste positif pour Covid-19

Il a été annoncé par l’équipe Mercedes F1 le mardi 1er décembre que Lewis Hamilton a été testé positif pour Covid-19.

Selon la déclaration publiée via les plateformes de médias sociaux de Mercedes, Lewis Hamilton s’est réveillé lundi matin avec des symptômes légers et a renvoyé un test Covid positif et un nouveau test ultérieur est également revenu positif.

Lewis Hamilton est maintenant le troisième pilote à être testé positif pour Covid-19 cette saison après Sergio Perez et Lance Stroll, qui ont tous deux récupéré complètement et sont maintenant à nouveau en course pour l’équipe Racing Point.

Lewis Hamilton ne pourra pas participer au Grand Prix de Sakhir ce week-end prochain et sera également un doute pour la finale de la saison à Abu Dhabi le 13 décembre.

Qui est le pilote de réserve F1 de Mercedes?

Les pilotes de réserve de Mercedes en F1 sont Stoffel Vandoorne et Esteban Gutiérrez.

Le Belge Stoffel Vandoorne a conduit pour McLaren entre 2017 et 2018 et court actuellement en Formule E.

Le week-end dernier, Vandoorne s’est rendu à Valence pour participer à un test de pré-saison pour la prochaine saison de Formule E, mais se rendrait à Bahreïn avant le Grand Prix de Sakhir.

Esteban Gutiérrez est le pilote de simulateur de Mercedes et a récemment eu une expérience en Formule 1 avec Haas lorsqu’il a associé Romain Grosjean en 2016.

Les fans réagissent aux nouvelles de Hamilton Covid

Il est prudent de dire que la nouvelle du test Covid-19 de Hamilton a été un choc pour les fans de F1, car le septuple champion du monde nouvellement couronné sera obligé de rater une course pour la première fois de sa carrière de 13 ans.

Il y avait beaucoup de messages de rétablissement pour Hamilton, comme l’a écrit en plaisantant l’ancien pilote de F1 Giedo van der Garde:

Rapide rétablissement souhaité pour Lewis. En attendant, saviez-vous que j’ai terminé sur le podium à Bahreïn il y a deux semaines? Je voulais juste vous faire savoir. pic.twitter.com/LvAJ8V7qkh – Giedo van der Garde (@GvanderGarde) 1 décembre 2020

Alors que d’autres ont rapidement commencé à spéculer sur qui pourrait remplacer le pilote le plus titré de l’histoire de la Formule Un.

Ce fan a plaidé pour le jeune pilote de Mercedes, George Russell qui conduit actuellement pour Williams: «Vandoorne serait le choix évident, et je serais ravi pour lui. Une partie de moi souhaite que ce soit Russell, aussi improbable soit-il. S’il égal ou bat Bottas, ce serait dire s’il est assez bon pour la première place dans laquelle nous souhaitons tous le voir.

Alors que ce fan espère voir le super-sous de Racing Point, Nico Hulkenburg, se donner une chance dans la Mercedes: «Nos cœurs disent Hulkenberg. Notre esprit dit Vandoorne.

On s’attend à ce que Mercedes fasse une annonce sur les plans de ses pilotes pour le Grand Prix de Sakhir en temps voulu.

