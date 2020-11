Qui est le «gars du Washington Post TikTok»? Rencontrez Dave Jorgenson! – .

@washingtonpost Un regard sur le futur #ElectionWeek ♬ son original – Nous sommes un journal. Dans d’autres actualités, qui chante l’annonce de Noël 02 2020?

Les utilisateurs de TikTok sont obsédés par le «gars du Washington Post TikTok», l’homme derrière le compte TikTok du Washington Post. Rencontrez Dave Jorgenson.

Si vous regardiez Fox News mardi, vous auriez vu le consultant politique républicain Karl Rove vous dire de taper une phrase très spécifique dans Google.

« Je recommande à vos téléspectateurs d’aller sur votre navigateur et d’entrer dans le Washington Post TikTok guy virgule Géorgie », a-t-il déclaré en direct.

Karl dirigeait les gens vers une vidéo spécifique publiée par Dave Jorgenson, un employé du Washington Post, qui crée des vidéos hilarantes basées sur des informations sur TikTok.

Voici tout ce que vous devez savoir sur le gars du Washington Post TikTok.

Qui est le «gars du Washington Post TikTok»?

Un homme connu sous le nom de «gars du Washington Post TikTok» est devenu viral sur Internet, et c’est lui qui dirige le compte TikTok pour le journal Washington Post.

Le quotidien basé à Washington DC compte plus de 700 000 abonnés sur l’application de partage de vidéos sur les réseaux sociaux, et est devenu populaire pour ses vidéos d’actualités hilarantes qui sont toutes créées par et en vedette ‘Washington Post TikTok guy’.

L’homme, de son vrai nom Dave Jorgenson, prend des sujets qui sont actuellement populaires dans l’actualité, tels que Covid et les élections américaines, et réalise de courtes vidéos humoristiques qui se sont avérées extrêmement populaires parmi les abonnés, gagnant souvent jusqu’à 500000 vues.

S’adressant à Poynter en 2019, Dave a déclaré que ses vidéos étaient souvent inspirées par son père et qu’il avait pour objectif de présenter un humour papa qui résonne avec un public principalement jeune sur TikTok.

Rencontrez Dave Jorgenson

L’homme derrière le profil TikTok du Washington Post est Dave Jorgenson, un employé du Washington Post.

Selon sa biographie sur le site Web du Washington Post, David Jorgenson est un producteur vidéo, un monteur et un écrivain pour «The Department of Satire» et un certain nombre de séries scénarisées pour le Washington Post.

Il est diplômé de l’Université DePauw dans l’Indiana avec un BA en écriture anglaise, et il interviewe également des enfants à travers le pays pour son émission «Short Takes».

Dave est également grand sur Twitter, et il a plus de 70 000 abonnés sur son profil nommé «Washington Post TikTok guy comma Georgia». Dave a changé son nom Twitter après que Karl Rove a parlé en direct sur Fox News, disant aux gens de taper littéralement dans Google « Washington Post TikTok guy virgule Georgia » comme si c’était son nom.

Regardez les meilleurs TikTok du Washington Post ci-dessous

Dave Jorgenson a réalisé des centaines de courtes vidéos comiques pour le profil TikTok du Washington Post – voici quelques-unes des meilleures.

