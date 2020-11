Qui est le Dr Steve Pieczenik? Rencontrez le pro-Trump et ancien négociateur d’otages de la Maison Blanche – .

in

Avec ses tweets et ses idées en vogue actuellement sur Twitter et dans d’autres coins d’Internet, les gens veulent en savoir plus sur le Dr Steve Pieczenik et ses références.

À 76 ans, l’ancien fonctionnaire du gouvernement a des années d’expérience à la fois à la Maison Blanche et au niveau international.

Qui est le Dr Steve Pieczenik?

Le Dr Steve Pieczenik est auteur, psychiatre et ancien fonctionnaire du Département d’État. Né à La Havane, à Cuba, il a déménagé avec sa famille à Harlem New York à seulement six ans.

Selon son site, il a obtenu son BA de l’Université Cornell et formé en psychiatrie à Harvard.

L’âge n’est qu’un nombre pour Pieczenik qui ne laisse pas un écart de génération s’interposer entre lui et la technologie. Il semble être très populaire sur les réseaux sociaux, avec plus de 68 000 abonnés sur Twitter @stevepieczenik et 99 000 abonnés sur sa chaîne YouTube.

Bien qu’il soit psychiatre de profession, il écrit également des thrillers pscyho-politiques, notamment les séries Tom Clancey’s Op-Center et Tom Clancey Net Force.

Le travail du Dr Steve Pieczenik en tant que fonctionnaire du gouvernement

Le Dr Steve Pieczenik a mis ses compétences en psychiatrie au service de son rôle de sous-secrétaire d’État adjoint, qu’il a occupé sous les présidents Nixon, Ford, Carter et Bush Sr.

Il a également occupé le poste de planificateur principal des politiques sous la direction du président Ronald Reagan et a travaillé comme principal gestionnaire de crise internationale et négociateur d’otages sous les secrétaires d’État Henry Kissinger et Cyrus Vance.

Le Dr Pieczenik dit qu’il a démissionné suite aux décisions du président Carter de gérer le siège des otages iraniens. Il a ensuite aidé à créer la stratégie utilisée pour combattre l’Union soviétique sans guerre pendant la guerre froide.

Que fait le Dr Pieczenik maintenant?

Le Dr Steve Pieczenik offre toujours ses services en tant que consultant auprès du ministère de la Défense et utilise ses compétences dans plusieurs secteurs, notamment la banque d’investissement, la médecine et la télévision.

Il agit également en tant qu’investisseur providentiel pour plusieurs start-up.

