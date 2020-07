Qui est le Dr Stella Immanuel? Le médecin de Houston qui prétend avoir un remède contre Covid! – .

Un certain médecin est devenu viral sur les réseaux sociaux aujourd’hui après avoir prononcé un discours affirmant qu’elle avait un remède contre Covid-19. Qui est le Dr Stella Immanuel?

Covid-19 a fait son apparition pour la première fois en décembre 2019 et met le monde dans la tourmente médicale depuis. Selon le World Meter, le coronavirus a maintenant enregistré plus de 60 millions de cas et entraîné 656000 décès dans le monde. Cependant, les chiffres réels seraient beaucoup plus élevés.

Le monde attend la fin de cette maladie mortelle, l’Université d’Oxford en Angleterre effectuant actuellement des essais sur l’homme d’un vaccin potentiel.

Mais un médecin de Houston affirme avoir utilisé un médicament pour soigner 350 de ses propres patients de Covid – qui est le Dr Stella Immanuel?

Le président Donald Trump s’est rendu sur Twitter lundi pour se plaindre de la façon dont il pense que l’hydroxychloroquine peut traiter le coronavirus.

Le médicament est le plus largement utilisé pour traiter le paludisme, mais des études ont commencé à sortir ces derniers mois selon lesquelles il pourrait potentiellement guérir le coronavirus, mais les preuves médicales étaient limitées.

Trump a commencé à retweeter de nombreux messages affirmant des choses telles que: «6000 médecins interrogés à travers le monde ont tous déclaré que #Hydroxychloroquine fonctionne chez les patients Covid.

Il a ensuite commencé à mentionner une femme appelée Dr Stella Immanuel – mais qui est-elle en fait?

Combien de personnes à New York sont mortes parce que Cuomo a refusé de leur permettre d’essayer #Hydroxychloroquine? COMBIEN? – 👸🏻 (@LittleMsOpinion) 27 juillet 2020

Qui est le Dr Stella Immanuel?

Trump a ensuite partagé un tweet qui disait: «Elle est une guerrière intrépide pour la vérité… .. dissipant le récit de l’aile gauche sur #Hydroxychloroquine, c’est pourquoi ils veulent l’attaquer si violemment… continuez le bon combat Dr Stella!»

Le Dr Stella Immanuel fait partie de America’s Frontline Doctors, un nouveau groupe qui semble s’être formé aux États-Unis pour soutenir l’utilisation de l’hydroxychloroquine dans le traitement du Covid-19.

Elle est actuellement un médecin généraliste de Houston, qui se présente maintenant pour soutenir l’utilisation du médicament par Donald Trump.

Elle est une guerrière intrépide pour la vérité… .. dissipant le récit de l’aile gauche sur #Hydroxychloroquine c’est pourquoi ils veulent l’attaquer si férocement… continuez le bon combat Dr Stella !!! https://t.co/Edx1F31Ji7 – Joseph J Flynn (@ JosephJFlynn1) 28 juillet 2020

Une vidéo du Dr Stella Immanuel s’exprimant à Washington est devenue virale

Le Dr Stella Immanuel est devenu viral en ligne après avoir parlé devant le bâtiment du Capitole à Washington.

Stella et un groupe d’autres médecins vêtus de blouses blanches se tenaient à l’extérieur du bâtiment gouvernemental et ont parlé de leurs découvertes sur la capacité de l’hydroxychloroquine à guérir Covid-19.

Elle dit: «Je suis ici parce que j’ai personnellement traité plus de 350 patients avec Covid. Les patients diabétiques. Les patients qui ont une pression artérielle élevée. Les patients asthmatiques. Tout le monde, je pense que mon patient le plus âgé a 92 ans. Et les enfants de 7 ans, et le résultat a été le même.

Ensuite, le Dr Stella explique les médicaments qu’elle a utilisés pour les traiter prétendument du Covid-19, en disant: «Je les ai mis sur Hydroxychloroquine, je les ai mis sur Zinc, je les ai mis sur Zithromax, et ils vont tous bien.»

De nombreux utilisateurs de médias sociaux sont sceptiques quant à ses affirmations de pouvoir traiter Covid, mais les médecins de première ligne américains semblent certainement être approuvés par le président Donald Trump.

