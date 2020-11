Qui est la petite amie de Tobias Harris, Jasmine? Est-elle sur Instagram? – .

Félicitations à Tobias Harris qui est maintenant fiancé – qui est sa petite amie Jasmine?

La star de la NBA Tobias Harris et sa petite amie Jasmine ont franchi une nouvelle étape dans leur relation – les deux sont fiancés!

Tobias a partagé une série de photos sur Instagram de la configuration romantique qui a seulement fait rêver beaucoup de ses adeptes de la même proposition.

Alors, qui est la petite amie de Tobias, Jasmine? Est-elle sur Instagram?

Tobias Harris propose une petite amie

Le 18 novembre, Tobias s’est rendu sur Instagram pour annoncer ses fiançailles avec son partenaire et maintenant sa fiancée Jasmine.

Le joueur de la NBA a posé la question dans un endroit en plein air à San Diego, en Californie.

D’après les photos qu’il a partagées, il est évident que Tobias a pensé à chaque petit détail – des bougies et un cœur fait de fleurs à un dîner romantique sous les étoiles. L’ensemble de la proposition a été capturé par un photographe professionnel et conçu par un organisateur d’événements.

Tobias a partagé une citation d’Alan Watts et a écrit sur Instagram:

«’La vie n’existe qu’en ce moment même, et en ce moment elle est infinie et éternelle. Car le moment présent est infiniment petit; avant que nous puissions le mesurer, il a disparu, et pourtant il persiste pour toujours ».

« ELLE A DIT » OUI, OUI! » la star de la NBA a ajouté dans la légende.

Qui est la petite amie de Tobias, Jasmine?

Il n’y a pas beaucoup de détails sur la petite amie de Tobias, Jasmine. Les informations sur son âge, sa carrière ou ses études ne sont pas connues.

Elle aime clairement rester à l’écart des projecteurs des médias pour le moment car elle n’est pas taguée dans les publications de la star de la NBA sur les réseaux sociaux.

D’après ce que nous pouvons recueillir sur Instagram, Tobias et Jasmine ont passé la période de verrouillage ensemble.

Jasmine fête son anniversaire le 26 septembre, ce qui fait d’elle une Balance.

Tobias a 28 ans et est né le 15 juillet 1992. Son signe du zodiaque est un Cancer.

Dans une publication Instagram en septembre, Tobias a écrit un autre beau message pour marquer l’anniversaire de son partenaire. Il a dit:

«Vous êtes inspirant. Vous êtes résilient. Vous êtes royal. Tu es un amour. 365 autres sont venus et repartis, et je vous aime plus maintenant qu’hier. Et j’aimerai plus demain que je ne le fais aujourd’hui! Joyeux anniversaire Reine !!! »

De nombreux fans espèrent voir plus de Tobias et Jasmine sur les réseaux sociaux maintenant qu’ils sont fiancés.

Jasmine est-elle sur Instagram?

Jasmine n’a pas de profil Instagram public au moment de la publication.

Elle a peut-être un compte privé, mais il est clair qu’elle est une personne secrète et qu’elle aime le garder ainsi pour le moment.

