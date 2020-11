Qui est la petite amie de Romeo Miller? Drew Sangster présenté à l’Instagram du rappeur! – .

in

Romeo Miller a présenté sa petite amie, Drew Sangster, avec un post Instagram sur Thanksgiving, et les fans adorent la paire!

Être célibataire peut être difficile pendant les vacances de Noël, car c’est la saison des menottes et la période la plus merveilleuse de l’année aussi.

Romeo Miller a déterminé qui il embrasserait sous le gui et a pris tout le monde par surprise.

Qui est Romeo Miller?

Au cas où vous n’auriez pas entendu parler de Romeo Miller, ce dont je doute, c’est un rappeur américain né à la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, aux États-Unis.

Il est devenu populaire sous le nom de Lil Romeo après la sortie de sa chanson «My Baby» en 2001 alors qu’il n’avait que 12 ans.

Le rappeur a maintenant 31 ans, avec une valeur nette de 6,5 millions de dollars en 2020 et deux millions d’abonnés sur Instagram.

Miller est également un ancien membre de la distribution de l’émission de télé-réalité «Growing Up Hip Hop». Il est sous les yeux du public depuis toujours, ses parents étant les rappeurs Master P et Sonya C.

L’histoire des rencontres de Miller a été un sujet très intéressant au fil des ans. Il a été impliqué avec Khloe Kardashian, Francia Raisa et Serayah, pour n’en nommer que quelques-uns.

La nouvelle petite amie de Romeo Miller

Alors que la plupart de ses relations ont été avec des femmes célèbres, cette fois, Romeo Miller semble être tombé amoureux d’une femme «normale».

Romeo Miller a révélé qu’il avait une petite amie sur Instagram avec un joli post pour Thanksgiving.

Il a écrit: «Merci d’avoir accepté l’invitation de Thanksgiving, j’ai pu m’habituer à ce @drewsangster. Hier a été une bonne journée #cuffingseason. »

La femme qui a volé le cœur de Miller est Drew Sangster; elle n’a que 2k followers sur son compte Instagram privé et c’est à peu près tout ce que nous savons de la belle femme.

Drew Sangster n’est pas très actif sur les réseaux sociaux et préfère rester discret, ce que les fans de Romeo Miller semblent apprécier.

Dans la série de photos postée par Miller, le couple est beau, heureux et amoureux. Les fans sont ravis de la nouvelle et ont rempli la section des commentaires de bons voeux.

