Qui est la petite amie d’Alexander Ludwig? Rencontrez Lauren Dear! – .

Photo par Jerod Harris / Getty Images pour MGM Television

Alexander Ludwig est un acteur canadien surtout connu pour ses rôles dans Vikings, The Hunger Games, Grown Ups 2 et Bad Boys For Life.

Récemment, Alexander a confirmé sa relation en ligne avec des photos de couples mignons tout au long de son flux Instagram.

Sa nouvelle petite amie est Lauren Dear, et les fans meurent d’envie d’en savoir plus sur la mystérieuse fille!

Qui est Lauren Dear?

La petite amie d’Alexander Ludwig est Lauren Dear, et le couple est devenu officiel sur Instagram en septembre avec la photo la plus mignonne!

Lauren compte un peu plus de 12000 adeptes Instagram, et des rumeurs ont commencé à faire naître des rumeurs selon lesquelles les deux se fréquentaient plus tôt cette année lorsque les deux hommes ont commenté les publications Insta de l’autre.

Selon son profil Linkedn, Lauren travaille en tant que responsable de campagne marketing chez VRAI, et a déjà travaillé en tant que responsable des médias sociaux.

Les ex-petites amies d’Alexander Ludwig

Dans le passé, Alexander est sorti avec sa co-star des Vikings Kristy Dawn Dinsmore.

L’actrice a joué Amma, une jeune fille de bouclier, dans la série et le couple a commencé à se fréquenter en 2016.

