Qui est la nouvelle chance sur The Young and the Restless? Rôles précédents de Justin Gaston – .

Qui est la nouvelle chance sur The Young and the Restless? Justin Gaston est entré dans le rôle de remplacer temporairement Donny Boaz.

Au cours de 12 000 épisodes, des changements de temps en temps sont inévitables.

Créé par William J.Bell et Lee Phillip Bell, The Young and the Restless a attiré le public pour vérifier avec leurs personnages préférés depuis 1973.

Au cours de cinq décennies, Genoa City a vu une multitude de visages aller et venir, mais cela n’a pas toujours signifié de nouveaux personnages.

Pour une raison quelconque, il est arrivé un certain nombre de fois que de nouveaux acteurs se sont mis à la place d’un personnage bien établi.

Le dernier exemple montre un interprète différent s’attaquer au rôle de Chance, généralement joué par Donny Boaz.

Mais qui est exactement le nouveau visage qui fait sa marque dans la série?

CBS

Qui est la nouvelle chance sur The Young and the Restless?

Justin Gaston a commencé à dépeindre Chance sur The Young and the Restless au cours du dernier mois de novembre 2020. Cependant, le remplacement de Donny Boaz n’est que temporaire.

Donny a récemment été absent de l’émission car il a été testé positif au COVID-19.

Il a annoncé la nouvelle dans un post Instagram le jeudi 17 novembre: «J’ai une petite nouvelle à partager. Il y a quelques semaines, j’ai été testé positif au COVID 19. Heureusement, je n’avais aucun symptôme. Dans les directives suivantes, je me suis mis en quarantaine à la maison afin que vous ne me voyiez peut-être pas un peu sur Y&R. Je suis heureux de dire que je suis retourné au travail et que je serai de retour très bientôt. Merci pour votre soutien continu. »

Il est peut-être plutôt approprié que Justin ait pris le rôle de Chance à temps pour le mariage avec Abby (joué par Melissa Ordway), car Melissa est en fait la vraie femme de Justin!

Le couple s’est marié en 2012.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Justin Gaston: Rôles précédents

Selon IMDb, l’acteur de 32 ans est apparu pour la première fois sur les écrans dans le clip de ‘Love Story’ de Taylor Swift en 2008 (il a joué Romeo).

À l’avenir, il a décroché des rôles télévisés comme Joie (Joueur de football), Chasing the Hill (Bradley Lachman), Femmes célibataires (Gavin), La liste des clients (JD Whitman, Junior) et Le Have et le Have Nots (Mack).

D’autre part, il a également joué dans des téléfilms tels que L’histoire de Full House non autorisée (John Stamos), Changement de jeu (Levi Johnston) et Rivalité fraternelle mortelle (Officier de patrouille).

D’autres rôles de film incluent De nuit en jour (James), Jusqu’à ce que nous nous revoyions (Shane), Glace (Mark) et Échapper (Kyle Robertson).

Dans d’autres nouvelles, pourquoi Filthy Rich annulé?