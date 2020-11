Qui est la femme sur cette image qu’a l’homme asiatique?

(Attention: ce message contient des spoilers pour « This Is Us » de mardi.)

Election Day a mis une épingle de deux semaines dans les plans des fans de «This Is Us» pour découvrir ce qui est arrivé à la mère biologique de Randall (Sterling K. Brown), Laurel (Jennifer Holmes), après que la première de la saison 5 ait révélé qu’elle ne l’avait pas fait. meurent en fait lors de l’accouchement, comme le croyaient les téléspectateurs – et la famille Pearson. Mais avec le retour mardi du drame familial NBC, nous avons obtenu une toute petite pièce du puzzle grâce à l’introduction de deux nouveaux personnages.

L’épisode de ce soir, «Changes», s’ouvre sur une scène d’un vietnamien plus âgé (joué par Vien Hong) et de sa jeune petite-fille (Brandilyn Cheah) pêchant. Nous revenons sur ces deux personnages sans nom deux fois de plus dans l’heure, d’abord pour voir l’homme dans sa cuisine préparer le poisson que lui et son petit-fils ont pêché, lui racontant comment il a appris à cuisiner parce qu’il voulait «impressionner quelqu’un de très spécial» pour lui. Quand elle lui demande qui il voulait impressionner, il ne répond pas, la taquinant simplement pour avoir posé autant de questions.

«Je ne vais pas vous dire pour qui je cuisine, mais je vais montrer comment je cuisine pour elle», dit-il, rendant la petite fille très excitée de découvrir qu’il parle d’une «elle».

Nous revisitons les deux à la fin de l’épisode, lorsque le poisson est terminé, et la petite-fille demande à son grand-père de lui dire si la femme à laquelle il fait référence est celle qu’elle voit sur «toutes les photos» autour de sa maison. Il confirme, oui, « c’est la femme sur toutes les photos. » Alors qu’il sert le poisson à la petite fille, la caméra zoome sur une photo d’une version plus jeune de l’homme et il tient une femme. Cette femme, si vous ne pouvez pas le dire tout de suite, est la mère biologique de Randall, Laurel.

Maintenant, nous n’avons absolument aucune idée de qui est cet homme et comment il est connecté à Laurel, mais le créateur de « This Is Us » Dan Fogelman a déclaré aux journalistes après la première de la saison 5 que nous aurions bientôt des réponses sur l’histoire de Laurel.

«Il y a évidemment une histoire à raconter à partir de ce moment», a-t-il dit, faisant référence au cliffhanger à la bombe qui montrait que Laurel était sauvée par des ambulanciers paramédicaux de ce que le père de Randall, William, avait toujours pensé être une overdose d’héroïne mortelle après l’accouchement. Cette hypothèse était la raison pour laquelle William n’était jamais retourné dans leur appartement après avoir emmené le bébé Randall pour le donner pour adoption une fois qu’il pensait que Laurel était mort et que les ambulanciers allaient appeler les services sociaux pour emmener Randall de toute façon.

«Ce n’est pas quelque chose (où) les réponses seront obtenues assez rapidement. Sans trop se gâter, je pense bien dans la première moitié de notre saison. Et certainement, ce n’est pas quelque chose que nous allons traîner un mystère sur plusieurs saisons ou quoi que ce soit. Il y a une réponse assez rapide et je pense que cela sera fait avec élégance.

Alors que Fogelman promet qu’il y aura «certainement» des réponses aux questions de savoir si la mère biologique de Randall est en vie ou non à l’heure actuelle et ce qui s’est passé après qu’elle a été relancée de sa surdose, le patron du drame familial NBC dit que la saison révélera également qui cela femme était «bien avant ce moment, bien avant de rencontrer William».

«Cette femme qui était la mère biologique de Randall et qui n’a pas joué un rôle important dans notre histoire jusqu’à présent. Qui est-elle? D’où vient-elle? Et quelle est son histoire? C’est donc une grande partie du parcours de Randall dans la première moitié de la saison.

«This Is Us» est diffusé les mardis à 9 / 8c sur NBC.