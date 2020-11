Qui est la femme de Sean Connery? Lui et Micheline Roquebrune ont-ils eu des enfants? – .

in

Qui est la femme de Sean Connery? L’acteur légendaire est décédé tragiquement et les fans ont hâte de réfléchir à sa vie avec Micheline Roquebrune.

Dans les récents épisodes de la franchise Bond, le public a apprécié de voir Daniel Craig apporter une toute nouvelle interprétation du rôle emblématique.

D’un autre côté, beaucoup regardent plus loin en arrière lorsqu’ils citent leur portrait préféré, que ce soit Pierce Brosnan, Roger Moore ou Timothy Dalton. Tous ont sans doute fait quelque chose d’excitant et unique avec la pièce. Cependant, le favori populaire est souvent le seul et unique Sean Connery.

Il a joué dans sept films impressionnants de Bond, à partir de 1962 Dr Non aux années 1983 Ne jamais dire jamais.

Cela ne s’arrête pas là, évidemment!

L’acteur bien-aimé a réalisé des performances exceptionnelles dans des films tels que Les Incorruptibles, Marnie, Highlander, Indiana Jones et la dernière croisade, Le rocher et beaucoup plus.

Malheureusement, le lauréat d’un Oscar écossais est décédé à l’âge de 90 ans.

La BBC explique qu’il est passé paisiblement dans son sommeil alors qu’il était aux Bahamas. Son fils a révélé qu’il était «malade depuis un certain temps».

Photo par John Barr / Liaison

Sean Connery épouse: Micheline Roquebrune

L’acteur était marié à Micheline Roquebrune, qu’il a épousée en 1975. Il était auparavant marié à Diane Cilento entre 1963 et 1973.

Comme le souligne The Sun, elle est une peintre maroco-française et le couple s’est rencontré en 1970 lors d’un tournoi de golf au Maroc.

Elle avait été mariée deux fois auparavant à sa relation avec Sean, mais la source indique que le couple avait une chimie immédiate, l’acteur expliquant les complications survenues au début: «Au début, il était difficile pour nous de nous voir. Elle vivait toujours en Afrique du Nord avec ses enfants.

En plus d’être peintre, The Sun reconnaît également son travail de dramaturge et note qu’elle a remporté un Tony Award pour la production de Broadway. Art.

Elle est également créditée en tant que membre d’équipage sur le véhicule Connery-Bond susmentionné, Never Say Never Again sur IMDb, alors qu’elle a également été interviewée pour de nombreux documentaires sur Sean et son rôle dans Bond.

Outre l’art et les jeux, elle jouait régulièrement au golf avec son mari et ils vivaient ensemble aux Bahamas avant son décès tragique.

Photo par Ian Jacobs / Getty Images

Ont-ils des enfants?

Le couple n’a jamais eu d’enfants ensemble. Cependant, les deux avaient des enfants issus de relations antérieures.

Sean et Diane avaient Jason Connery en 1963 et l’homme de 57 ans, comme son père, est également acteur, tout en ayant également travaillé en tant que réalisateur et doubleur. Il est peut-être mieux connu pour Robin de Sherwood.

Photo de Frank Trapper / Corbis via Getty Images

Les hommages affluent pour Sean Connery

Depuis que la très malheureuse nouvelle a éclaté, une multitude de fans de Sean Connery ont afflué sur Twitter et ont publié leurs hommages touchants.

Découvrez une sélection de tweets:

Cela en dit long sur le charisme extraordinaire de ce garçon d’Édimbourg d’avoir créé le personnage le plus emblématique du film et ensuite, plutôt que d’être typé par lui, devenir tout aussi célèbre pour être simplement Sean Connery. Une véritable légende de l’écran; souvent imité (par tous!) mais jamais égalé. 1/4 pic.twitter.com/TOdAI0Fxnv – edgarwright (@edgarwright) 31 octobre 2020

Sean Connery . Monsieur . Votre légende vivra pour toujours. Bravo Monsieur. Vous avez gagné cette vie. ❤️ merci de nous avoir inspiré l’étendue de votre potentiel humain. DÉCHIRURE – Hrithik Roshan (@iHrithik) 31 octobre 2020

Tellement triste d’apprendre la nouvelle du décès de Sean Connery. Ce n’est peut-être pas pc mais il personnifiait l’homme d’un homme. Grandir voulait être son personnage de James Bond. Sauve mais robuste et un sens de l’humour même dans les moments les plus sombres. Sa vie a été une vie de triomphe personnel. # RIPSeanConnery – Charles V Payne (@cvpayne) 31 octobre 2020

