Qui est la femme de Joe Biden, Jill? Enseignante et militante qui pourrait devenir la prochaine Première Dame américaine

Lorsque Jill Biden a prononcé le discours de titre à la Convention nationale démocrate plus tôt cette année, elle se tenait dans une salle de classe dans laquelle elle avait enseigné à des étudiants il y a 30 ans.Elle a choisi le moment où son mari a été officiellement nommé candidat à la présidence du parti, pour faire une déclaration. sur le genre de personnalité politique qu’elle entend être. «Pour vous tous, partout au pays, pensez à votre éducateur préféré qui vous a donné la confiance nécessaire pour croire en vous. C’est le genre de première dame… Jill Biden le sera », a confirmé Biden. Dernières nouvelles et analyses de la i newsletter Elle connaît peut-être son expérience en tant qu’épouse du vice-président, mais d’où vient-elle, quel est son travail et dans quelle mesure Est-elle dans la politique de son mari? Voici tout ce que vous devez savoir: Ses premières années Elle est née Jill Tracy Jacobs en 1951 à Hammonton, New Jersey, mais a grandi à Willow Grove, Pennsylvanie, avec ses quatre jeunes sœurs, sa mère et femme au foyer Bonny Jean , et son père Donald, qui était caissier de banque.Jill Biden est la première deuxième dame à occuper un emploi rémunéré pendant que son mari était en fonction (Photo: DNCC / Getty) Elle était rebelle au lycée Upper Moreland, mais a montré un intérêt et potentiel dans sa classe d’anglais.Jill a fréquenté le Brandywine Junior College pendant un semestre, avec l’intention d’étudier le merchandising de la mode, mais a trouvé cela insatisfaisant, passant plutôt à l’Université du Delaware pour lire l’anglais.Son premier mariageJill a rencontré son premier mari Bil l Stevenson pendant son semestre au Brandywine College, et ils se sont mariés en 1970. Il est devenu propriétaire de l’un des bars universitaires les plus prospères de la ville de Newark, Delaware. Ils se sont séparés en 1974 et ont divorcé civilement en mai 1975. Jill dit avoir rencontré Joe Biden en mars 1975 après que le frère de Biden, Frank, les ait organisés à un rendez-vous à l’aveugle. Elle aurait été impressionnée par ses manières et a déclaré avoir dit à sa mère après la date: «Maman, j’ai enfin rencontré un homme.» Cependant, son ex-mari Bill raconte l’histoire différemment, affirmant dans un récent article du Daily Mail que le couple s’est rencontré avant la fin de son mariage. Il a dit qu’ils se sont rencontrés lorsque Jill a travaillé sur la première campagne sénatoriale de Biden en 1972 et qu’il soupçonnait une liaison en août 1974. Il aurait écrit un livre et a déclaré au journal: «Je ne veux blesser personne, mais les faits sont Elle a obtenu son diplôme de l’Université du Delaware en 1975 et a commencé une carrière d’enseignante suppléante à WiIlmington, Delaware, et a enseigné l’anglais à plein temps pendant un an au St Mark’s High School. Ancien vice-président Joe Biden, accompagné de sa femme Jill Biden, prend la parole lors d’un rassemblement électoral de nuit des primaires (Photo: AP / Gerald Herbert) Jill et Biden se sont mariés le 17 juin 1977 à la chapelle des Nations Unies à New York. Il avait proposé plusieurs fois, mais elle craignait de s’impliquer dans la vie publique et voulait se concentrer sur sa propre carrière.Le précédent mariage de Biden a pris fin lorsque sa femme et sa petite fille ont été impliquées dans un accident de voiture, mais Jill a repris le Bien qu’elle ait continué à enseigner, elle a fait une maîtrise au West Chester State College en suivant un cours par semestre et l’a terminé lorsqu’elle était enceinte de sa fille Ashley Blazer. Elle a cessé de travailler pendant deux ans pour s’occuper des enfants. Après son retour au wok, Jill a passé 13 ans à enseigner dans des lycées et des élèves ayant des besoins supplémentaires, y compris pendant la période où son mari s’est porté candidat à la présidence en 1988. Elle a obtenu un autre poste. Diplôme d’études supérieures, une maîtrise ès arts de l’Université Villanova.En 1993 et ​​2008, elle a enseigné au campus Stanton / Wilmington du Delaware Technical & Community College.Son rôle de deuxième dameMalgré ses réserves quant à la candidature de Biden à la présidence en 2004, elle se sentait si fortement que le président Bush n’aurait pas dû gagner qu’elle l’a encouragé à recommencer: elle était fermement opposée à la guerre en Irak et portait un Blue Stars Mother’s Club, une organisation à but non lucratif qui sensibilise les parents des personnes en service actif, épinglette en reconnaissance du déploiement de son beau-fils Beau dans le pays.Joe et Jill sont ensemble depuis 1975 (Photo: DNCC / Getty) Pendant la campagne d’Obama, elle a conservé son emploi au collège communautaire, et a aidé son mari quand elle le pouvait, en faisant campagne le week-end et en notant des papiers sur la route. Pendant l’administration Obama / Biden, Jill a continué à travailler, enseignant au Northern Virginia Community College. On pense qu’elle est la première deuxième dame à occuper un emploi rémunéré pendant que son mari était en fonction.En mai 2009, le président Obama lui a demandé de diriger une initiative qui sensibiliserait à l’importance des collèges communautaires et en avril 2011, elle a fondé Projet d’aide aux familles de militaires avec Michelle Obama. Elle a continué à enseigner et a choisi de ne pas dire à ses élèves qui elle était, en essayant de garder leurs expériences aussi normales que possible. Son engagement envers ses étudiants s’est poursuivi tout au long de cette période, et Michelle Obama a décrit la Deuxième Dame pendant leur temps ensemble, en disant: «Jill est toujours en train de noter des papiers.» Au cours du deuxième trimestre, Jill a continué à enseigner et a joué un rôle moins important en politique. couple a perdu leur fils Beau à cause d’un cancer du cerveau au cours du deuxième mandat, une expérience qu’elle a qualifiée de «totalement bouleversante». Après que Biden a confirmé qu’il ne se présenterait pas en 2016, ils ont lancé une fondation pour leur permettre de poursuivre les causes qui leur tenaient à cœur. la plupart, y compris les collèges communautaires, les familles de militaires et la violence contre les femmes.Elle a continué à enseigner au collège après le départ de son mari et a publié un mémoire en 2019. Elle a dit qu’elle était reconnaissante d’avoir été la deuxième dame, mais elle a toujours ressenti La campagne 2020 Jill a encouragé son mari à se présenter à nouveau à la présidence et a joué un rôle plus actif dans cette campagne que lors des précédentes, en lui prenant un congé. emploi. Mais elle a indiqué qu’elle continuerait à enseigner si son mari se rendait à la Maison Blanche. Elle a parlé de l’effet que Covid-19 a eu sur l’éducation et a été une opposante virulente à l’actuel secrétaire à l’éducation, en disant: première chose [Joe Biden]Il va falloir choisir un secrétaire à l ‘éducation, qui est un éducateur dans les écoles publiques et qui a de l’ expérience en classe. Je veux dire que j’entends cela, encore et encore et encore – plus de Betsy DeVos. »Elle a été impliquée dans la sélection du sénateur Kamala D. Harris comme vice-président de Biden.

