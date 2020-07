Qui est Jay Will Float Too? Une fille devient virale avec une vidéo réconfortante sur son autisme – .

in

Une vidéo réconfortante de TikTok est devenue virale sur les réseaux sociaux après qu’une fille s’est ouverte sur son autisme et a partagé une expérience personnelle avec ses abonnés.

La fille, connue sous le nom de @jay_will_float_too, a reçu une multitude de commentaires positifs après s’être filmée en train de tenter de lutter contre sa surcharge sensorielle qu’elle ressent dans le cadre de son autisme.

Avec 9,4 millions de vues en seulement deux jours, il était certainement très apprécié des gens du monde entier – regardez la magnifique vidéo ci-dessous.

Qui est @jay_will_float_too?

@jay_will_float_too est une jeune fille australienne de 19 ans qui réalise des vidéos sur TikTok, gagnant un énorme 291000 abonnés et 3,2 millions de likes au total sur son compte TikTok.

Elle est souvent ouverte avec ses fans sur le fait qu’elle est autiste, une déficience développementale complexe qui peut affecter les compétences sociales, la communication, les relations et l’autorégulation d’une personne.

Une de ses vidéos a attiré beaucoup d’attention

Le 28 juillet, elle a publié une vidéo sur son compte TikTok qui allait bientôt devenir virale sur un certain nombre de plates-formes de médias sociaux différentes.

La vidéo qu’elle a mise en ligne dit à ses followers qu’à côté de son autisme, elle a «une surcharge sensorielle avec ses oreilles». Cela se produit lorsqu’un ou plusieurs sens du corps subissent une sur-stimulation de l’environnement.

Elle explique ensuite que pour essayer de lutter contre cela, elle s’est entraînée à porter des écouteurs. Dans la vidéo, elle réagit à une nouvelle chanson qu’elle n’a jamais écoutée auparavant – Electric Love de Borns.

Ensuite, vous voyez sa réaction pendant qu’elle écoute la chanson et éprouve la surcharge sensorielle et le sentiment submergé.

C’est devenu viral sur les réseaux sociaux

La vidéo est devenue complètement virale sur TikTok, gagnant 9,4 millions de vues, 2,5 millions de likes et une multitude de commentaires positifs la qualifiant de «mignonne», «précieuse» et disant à quel point la vidéo a fait sourire tout le monde.

Et ce n’est pas seulement sur TikTok que la vidéo a gagné en popularité, car elle a commencé à être partagée sur d’autres plateformes de médias sociaux telles que Twitter également.

Un utilisateur a publié la vidéo sur son compte Twitter, et elle a rapidement gagné 2,9 millions de vues et 46 000 retweets et commentaires. Elle a dit: « Je n’ai jamais souri à un tiktok jusqu’à présent. »

