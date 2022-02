Qui est la copine de Simon Leviev, le mannequin Kate Konlin ?

L’arnaqueur de Tinder de Netflix est un film documentaire qui suit l’histoire folle de Shimon Hayut, mieux connu sous le nom de Simon Leviev, qui ne peut être décrit que comme un escroc israélien qui a brisé toutes les limites des escroqueries de rencontres. Après tout, il s’est fait passer pour le fils milliardaire d’un magnat du diamant sur l’application titulaire pour rencontrer des femmes, seulement pour les attirer avec son style de vie extravagant avant de les escroquer de milliers de dollars. Cependant, maintenant que nous savons qu’il est un homme libre dans son pays natal et qu’il a également une nouvelle petite amie, découvrons tout ce qu’il y a à savoir sur cette dernière.

Qui est la petite amie de Simon Leviev ?

Comme mentionné vers la fin du documentaire de Netflix, depuis sa sortie de prison au début de l’été 2020, Simon Leviev mène une vie assez confortable, tant sur le plan personnel que financier. Il est retourné sur Tinder après sa libération, mais il semble qu’il soit maintenant entré dans une relation stable avec nul autre qu’un top model israélien populaire. Son nom n’a pas été révélé dans le documentaire, mais nous pouvons confirmer qu’elle est Katherine “Kate” Konlin – la seule personne que Simon suit sur son compte Instagram, radicalement en contradiction avec ses 212 000 abonnés (au moment de l’écriture).

Avec plus de 76 000 abonnés Instagram, même si son profil est actuellement défini sur privé, Kate semble vraiment prospérer dans l’industrie du divertissement en ce moment. Elle est signée chez Metropolitan Models et IMG Models, ce qui, combiné à son talent, l’a aidée à élargir sa carrière à tel point qu’elle a figuré dans Vogue, L’Officiel Paris et la couverture de Harper’s Bazaar Hong Kong. Debout à 5’9 “, avec des cheveux blonds et des yeux verts, Kate a le look” parfait “pour un modèle, mais il semble honnêtement que ce n’est pas seulement son travail, mais aussi sa véritable passion.

Peu d’informations sur les antécédents de la jeune Israélienne sont publiques au moment de la rédaction, mais il semble que sa relation avec Simon soit relativement sérieuse. En fait, selon le film, qui comprenait leurs anciennes histoires Instagram, il a offert une voiture à sa petite amie, l’a emmenée faire un tour romantique en hélicoptère et aurait prétendument montré sa véritable affection. Ils continuent d’être ensemble même aujourd’hui – après la sortie de L’arnaqueur de Tinder réalisé par Felicity Morris – ce qui indique que leur lien est apparemment assez fort.