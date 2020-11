Qui est Chris Krebs? Le cyber-chef de la sécurité intérieure limogé par Trump – .

Qui est Chris Krebs? Le cyber-chef du département de la Sécurité intérieure a récemment été limogé après avoir présidé la sécurité électorale de 2020.

Au lendemain des élections présidentielles américaines, Donald Trump a affirmé, à travers une série de tweets, que la fraude électorale avait eu lieu et avait rendu les résultats des élections inconstitutionnels. Il a également lancé un certain nombre de poursuites en alléguant que les observateurs républicains se sont vu refuser l’accès pour observer le dépouillement des bulletins de vote dans des États clés.

Les responsables électoraux ont nié ces allégations et, note la BBC, la plupart de ces poursuites ont déjà été rejetées en raison d’un manque de preuves.

Néanmoins, certains partisans de Trump se sont réunis à Washington DC pour protester contre le résultat des élections et défendre le tweet de Trump [according to the BBC] que Joe Biden «a gagné parce que l’élection a été truquée».

L’agence de cybersécurité du département de la Sécurité intérieure a publié une déclaration en réponse aux affirmations de Trump, comme l’a souligné USA Today:

«Il n’y a aucune preuve qu’un système de vote ait supprimé ou perdu des votes, modifié des votes ou ait été compromis de quelque manière que ce soit. Tous les États avec des résultats serrés lors de la course présidentielle de 2020 ont des registres papier de chaque vote, ce qui permet de revenir en arrière et de compter chaque scrutin si nécessaire. C’est un avantage supplémentaire pour la sécurité et la résilience. Ce processus permet d’identifier et de corriger toute erreur ou erreur. »

Peu de temps après la publication de cette déclaration, Donald Trump a limogé le directeur de l’agence de cybersécurité du DHS, Christopher Krebs.

Alors, qui est Krebs et pourquoi exactement a-t-il été renvoyé?

Qui est Chris Krebs?

Chris Krebs est l’ancien directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency du département américain de la Sécurité intérieure.

Krebs a occupé ce poste de novembre 2018 à novembre 2020.

Krebs est titulaire d’un baccalauréat en sciences de l’environnement de l’Université de Virginie, ainsi que d’un doctorat en droit de la Antonin Scalia Law School de l’Université George Mason.

Il a précédemment travaillé en tant que directeur de la politique de cybersécurité chez Microsoft.

Selon USA Today, le président Trump a limogé le responsable de 43 ans après que la déclaration du DHS ait nié les allégations selon lesquelles l’élection avait été falsifiée.

Le mercredi 18 novembre 2020, Trump a annoncé le licenciement de Krebs dans un tweet: «La récente déclaration de Chris Krebs sur la sécurité des élections de 2020 était très inexacte, en ce sens qu’il y avait des irrégularités et des fraudes massives – y compris des personnes décédées votant, Poll Watchers non autorisé dans les bureaux de vote, des «problèmes» dans les machines à voter qui ont changé… »

Dans le tweet suivant, il a poursuivi: «… des votes de Trump à Biden, des votes tardifs et bien d’autres. Par conséquent, avec effet immédiat, Chris Krebs a été licencié en tant que directeur de l’Agence pour la cybersécurité et la sécurité des infrastructures. »

… Des votes de Trump à Biden, des votes tardifs et bien d’autres. Par conséquent, avec effet immédiat, Chris Krebs a été licencié en tant que directeur de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 18 novembre 2020

Cependant, Twitter a signalé les deux tweets avec un avertissement: « Cette allégation de fraude électorale est contestée. »

L’ancien cyber-chef de la sécurité intérieure réagit

En réponse, Krebs a brièvement abordé son licenciement sur Twitter: «Honoré de servir. Nous l’avons bien fait. Défendez aujourd’hui, sécurisez demain. # Protect2020. »

Honoré de servir. Nous l’avons bien fait. Défendez aujourd’hui, sécurisez Tomrorow. # Protect2020 – Chris Krebs (@C_C_Krebs) 18 novembre 2020

Des sources ont déclaré à POLITICO que Krebs prévoyait d’être licencié de son poste la semaine précédant l’annonce de Trump. La source ajoute que Krebs s’est retiré d’un événement prévu début décembre sans donner de raison, selon une personne impliquée dans la planification de l’événement.

