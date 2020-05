Qui est cet ÉTRANGER venant chez SUPERMAN & LOIS de CW?

Action Comics # 13 variante Crédits: Rags Morales (DC)



Wolé Parks dans 'Vampire Diaries' Crédit: The CW



Wolé Parks a été choisi comme ‘The Stranger’ dans CW’s Superman et Lois, selon Date limite. Non, pas Elder of the Universe Stranger de Marvel … pourraient-ils faire référence à Phantom Stranger de DC?

Le commerce hollywoodien décrit «The Stranger» comme «un mystérieux visiteur déterminé à prouver au monde qu’il n’a plus besoin de Superman».

Phantom Stranger de DC a parfois été appelé « The Stranger » dans les bandes dessinées de DC, et Date limiteLa description du personnage comme « inflexible » pourrait faire allusion à l’origine du personnage en tant qu’ange déchu.

Parks est surtout connu pour ses rôles dans les CW Tous américains et Paramount TV Yellowstone, et apparu précédemment sur Vampire Diaries, Devious Maids et Appelant suivant.

La CW a commandé une première saison de 14 épisodes de Superman et Lois, mais le tournage a été annulé en raison de la pandémie de COVID-19.