Qui est l’athlète le plus âgé participant aux Jeux Olympiques 2021 ?

Il n’est pas rare que les athlètes olympiques soient jeunes lorsqu’ils se rendent pour la première fois aux jeux internationaux. La plupart des équipes de gymnastique sont composées de concurrents en fin d’adolescence, et la plus jeune personne à avoir participé aux Jeux olympiques n’avait que 10 ans.

Mais malgré la stigmatisation des athlètes plus âgés, de nombreux participants aux JO de 2021 ont largement dépassé ce que l’on considère comme leur “prime”, changeant ainsi la conversation sur l’âge des athlètes.

Beaucoup ont parlé de l’âge de Carli Lloyd, une joueuse de football de 39 ans qui entrera sur le terrain aux Jeux de Tokyo, mais elle sera loin d’être l’athlète la plus âgée du village olympique cette année.

Qui est l’athlète le plus âgé des Jeux olympiques d’été de 2021 ?

Cette année, l’athlète la plus âgée à participer aux Jeux olympiques d’été de 2021 sera Mary Hanna, une cavalière de 66 ans qui concourt pour l’équipe australienne. Elle fait de l’équitation depuis l’âge de 4 ans, mais elle n’a participé à ses premiers Jeux olympiques qu’en 1996. Elle est la deuxième femme la plus âgée de l’histoire des Jeux olympiques, la première place revenant à l’équestre britannique Lorna Johnstone, qui a participé aux Jeux de 1972 à 70 ans.

En fait, c’est dans la partie équestre des Jeux que se trouvent la plupart des concurrents les plus âgés de cette année, notamment l’Australien Andrew Hoy (62 ans), le Norvégien Geir Gulliksen (61 ans), le Marocain Abdelkebir Ouaddar (59 ans) et le plus ancien concurrent des États-Unis, Phillip Dutton (57 ans).

“Je ferai de mon mieux pour être à la hauteur”, a déclaré Phillip au Time à propos de sa décision de concourir cette année.

Cela dit, bon nombre des équipes américaines de cette année concourent avec l’âge moyen des joueurs le plus élevé depuis des années. L’équipe américaine de gymnastique a une moyenne d’âge de 20,8 ans, et MyKayla Skinner est la plus vieille concurrente à 24 ans.

“En étant plus âgée, c’est juste génial parce que j’ai l’impression qu’avec toute l’expérience que j’ai eue, j’ai l’impression que ma gymnastique est meilleure que jamais, ce qui est super cool”, a déclaré MyKayla.

Selon l’AARP, d’autres athlètes seniors participeront aux Jeux de Tokyo, notamment Santiago Lange (59 ans) de l’équipe argentine de voile, Savate Sresthaporn (58 ans) de l’équipe thaïlandaise de tir, Ni Xia Lian (58 ans) de l’équipe luxembourgeoise de tennis de table, Abdullah Al-Rashidi (57 ans) de l’équipe koweïtienne de tir et Enrique Figueroa (57 ans) de l’équipe portoricaine de voile.

Qui est l’athlète le plus âgé à avoir participé aux Jeux olympiques ?

Actuellement, l’athlète le plus âgé à avoir participé aux Jeux olympiques est Oscar Swahn. Ce tireur suédois avait 72 ans et 280 jours lorsqu’il a participé aux Jeux olympiques d’Anvers en 1920, où il a remporté une médaille d’argent.

Cela dit, Oscar n’est pas le plus vieux concurrent olympique de l’histoire. Pendant plus de 30 ans, les Jeux olympiques ont également décerné des médailles à ceux qui participaient à un concours artistique.

À partir de 1912, les artistes pouvaient participer aux Jeux olympiques en présentant leurs œuvres dans l’une des cinq catégories suivantes : architecture, littérature, musique, peinture et sculpture. La condition préalable était que l’œuvre devait être inspirée par le sport. C’était un élément essentiel des jeux jusqu’en 1948.

Cela signifie que le concurrent olympique le plus âgé était en fait l’artiste britannique John Copley, qui avait 73 ans lorsqu’il a remporté une médaille d’argent lors de la dernière année du concours artistique.