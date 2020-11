Qui est Asya Branch? Père, taille et âge de Miss USA 2020! – .

Photo de Donald Kravitz / Getty Images

Asya Branch est la prochaine Miss USA 2020 et elle a décroché sa couronne lundi soir, 10 novembre. Les fans du monde entier veulent tout savoir sur Asya et voici la vérité.

Le joueur de 22 ans a reçu le titre après des mois d’attente en raison de la pandémie de coronavirus, la compétition a généralement lieu au printemps, selon Fox News.

Asya a représenté l’état du Mississippi et a reçu le titre au Graceland d’Elvis Presley à Memphis, Tennessee. Voici quelques faits sur la nouvelle Miss USA!

Qui est Asya Branch?

Cheslie Chryst a remporté le concours en 2019 et a décerné à Asya sa couronne, passant le devoir de Miss USA. Asya déménagera à New York pour commencer son travail en tant que Miss USA. Elle est passionnée par la réforme de la justice pénale et, selon Glamour, a lancé une initiative intitulée «Trouver votre chemin: autonomiser les enfants de parents incarcérés».

Selon The Daily Beast, Asya est également passionnée par les lois sur les armes à feu: «En tant que personne qui a grandi dans une maison avec des armes à feu, j’ai appris très tôt comment charger, comment tirer et la sécurité des armes à feu, et je pense que l’éducation devrait être disponible. à tout le monde », a-t-elle dit, pendant une partie de la compétition où un mot au hasard est tiré d’une boîte, et le participant doit en parler.

«Je pense qu’il est important que nous n’interdisions pas les armes à feu, car évidemment, les gens trouveront de toute façon un moyen d’obtenir ce qu’ils veulent, mais je pense que c’est notre deuxième amendement correct, et nous avons juste besoin de plus de sécurité à ce sujet», a-t-elle ajouté.

Père, taille et âge de Miss USA 2020!

Asya a 22 ans et selon les rapports, sa taille est de 165 cm, ce qui lui fait 5 pieds 5 pouces. Elle a une famille nombreuse et, selon sa biographie officielle du concours, est le sixième enfant sur huit frères et sœurs. Son père était à la retraite de l’armée et sa mère travaillait comme aide-enseignant.

À l’âge de 10 ans, le père d’Asya a été arrêté à leur domicile pour enlèvement et vol à main armée. Elle a expliqué à Empower Missippi que «ce jour-là, nos vies ont changé pour toujours», a-t-elle ajouté: «Nous avions une belle maison et une belle vie.»

Asya a parlé de son enfance «Les gens nous ont regardés différemment quand ils ont découvert que mon père était en prison», a-t-elle dit. «C’était une étape critique de ma vie et cela a fini par me changer. J’ai ressenti cette honte écrasante. Asya prévoit d’aider les enfants dont les parents sont en prison et ont vécu ce qu’elle a vécu.

