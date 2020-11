Qui diffuse / diffuse le Club Bruges contre BVB en direct à la télévision et en direct aujourd’hui?

Dans le troisième match de groupe de la phase de groupes de la Ligue des champions, le BVB doit jouer contre Bruges. Mais qui montre le jeu en direct à la télévision et en direct? Ici vous pouvez le découvrir.

Qui présente / diffuse le Club Bruges contre BVB en direct à la télévision et en direct aujourd’hui?

DAZN et Sky partagent à nouveau les droits de la Ligue des champions cette saison. Le service de streaming montre sept matchs en direct mercredi, Sky, en revanche, ne propose qu’un seul match complet en direct et exclusif et montre le Club Bruges contre BVB en direct à la télévision.

Le reportage du diffuseur de télévision payante commence à 18 h 55. Ensuite, la conférence avec les premiers jeux est à Ciel à voir. À partir de 21 heures, Bruges jouera contre le Borussia Dortmund Sky Sport 2 HD. Kai Dittmann est en service en tant que commentateur.

Vous pouvez également voir des extraits du jeu dans la conférence, qui est également proposée dans les six derniers jeux parallèles.

Si vous avez un abonnement, vous pouvez également accéder à tout le contenu du flux en direct. Pour cela offre Ciel deux options. D’une part via SkyGo, d’autre part via Sky-Ticket.

BVB: le calendrier de la Ligue des champions en un coup d’œil

Date Démarrer Accueil Résultat Un moyen 20.10.2020 21 horloge Lazio Rom 3: 1 Borussia Dortmund 28.10.2020 21 horloge Borussia Dortmund 2: 0 Zenit Saint-Pétersbourg 4.11.2020 21 horloge Club Bruges -: – Borussia Dortmund 24.11.2020 21 horloge Borussia Dortmund -: – Club Bruges 02.12.2020 21 horloge Borussia Dortmund -: – Lazio Rom 08.12.2020 18 h 55 Zenit Saint-Pétersbourg -: – Borussia Dortmund

Ligue des champions: temps forts de Bruges vs. Voir BVB sur DAZN

Si vous avez un abonnement DAZN, vous n’avez pas à vous passer entièrement des scènes de jeu du jeu. Peu de temps après le coup de sifflet final, le service de streaming met en ligne les temps forts de la rencontre sur la plateforme.

De plus, l’intégralité du jeu sera disponible en re-live à DAZN à partir de 23h30. La même chose s’applique bien sûr aux sept autres jeux proposés par DAZN en direct à partir de 18 h 55 et 21 h.

Le service de streaming détient non seulement les droits de la Ligue des champions, mais a également la Ligue Europa, la Serie A, la Primera Division, la Ligue 1 et la Ligue des Nations dans son programme. De plus, les matchs de la Bundesliga du vendredi, lundi et début de dimanche après-midi sont diffusés en direct à DAZN.

BVB doit faire sans Mats Hummels

Le Borussia Dortmund doit se passer de sa tête de défense en Belgique. Mats Hummels souffre d’une blessure à la cuisse suite au match contre Arminia Bielefeld le week-end dernier (les faits saillants de la vidéo).

« Mauvaise nouvelle: ce n’est pas suffisant pour le match à Bruges. Bonne nouvelle: je suis trop lent pour me déchirer les ischio-jambiers, je veux être de retour samedi », a tweeté Hummels. On peut se demander s’il sera prêt à jouer contre le FC Bayern samedi.

Il est tout aussi douteux qui remplacera l’ancien joueur national en défense, car l’entraîneur de Manuel Akanji, Lucien Favre, n’est qu’un défenseur central formé. Une option possible est donc une chaîne à trois voies dans laquelle se glisse Thomas Delaney.

Ligue des champions, Club Bruges vs. BVB: Les files d’attente probables

Club Bruges: Mignolet – Clinton, Mechele, Deli – Shaper, Zipper, Vanaken – Diatta, Sobol – De Ketelaere – Dennis

Mignolet – Clinton, Mechele, Deli – Shaper, Zipper, Vanaken – Diatta, Sobol – De Ketelaere – Dennis Borussia Dortmund: Bürki – Piszczek, Akanji, Delaney – Meunier, Dahoud, Witsel, Guerreiro – Sancho, Reyna – Haaland

Ligue des champions: Bruges vs. BVB dans le téléscripteur en direct

Ligue des champions: Groupe F avec BVB