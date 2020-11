Qui diffuse / diffuse l’Allemagne contre la République tchèque aujourd’hui en direct à la télévision et en direct?

Équipe DFB – gagnants et perdants des matchs internationaux: les favoris de Löw avec lumière et ombre – frustration avec le noir et le jaune

© imago images / étudiants 1/22 Une victoire, deux nuls: l’équipe DFB a trois matches internationaux mixtes. Joachim Löw voulait «acquérir des connaissances». Pour ce faire, il teste différents joueurs.

© imago images / photo de presse Baumann 2/22 Qui pourrait particulièrement recommander? Qui est tombé? Les gagnants et les perdants de la trêve internationale – également en vue de certains des joueurs non nommés.

© imago images / Xinhua 3/22 VAINQUEUR – KAI HAVERTZ: Frappe contre la Turquie (deux passes), encore plus frappante contre la Suisse (un but, une passe). Le joueur de 21 ans a fait beaucoup d’auto-promotion dans ses deux affectations.

© imago images / Mika Volkmann 4/22 Löw n’a pas seulement honoré le « beau but » de Havertz contre la Suisse. Le nouveau venu de Chelsea a généralement « bien fonctionné ». Avec un peu plus de physicalité et de constance, on peut lui faire confiance pour gagner une place régulière avant l’EM.

© imago images / Équipe 2 5/22 JULIAN DRAXLER: Draxler restera toujours incontesté tant que rien ne changera dans son rôle de réserve au PSG. Mais Löw lui fait confiance – et il l’a remboursé, du moins récemment.

© imago images / Uwe Kraft 22/06 Le joueur de 27 ans a mené l’équipe contre la Turquie en tant que capitaine sur le terrain et a marqué un but remarquable. Draxler a également montré de bons accents lors du match suivant contre l’Ukraine.

© imago images / Équipe 2 7/22 FLORIAN NEUHAUS: Nominé pour la première fois, le milieu de terrain du Borussia Mönchengladbach a su attirer l’attention dans un duel avec la Turquie. Il a remporté de nombreux plaqués, bien distribué le ballon et a également marqué un but.

© imago images / Uwe Kraft 8/22 Bien sûr: Toni Kroos, Joshua Kimmich et Ilkay Gündogan ne peuvent pas dépasser les six positions pour Neuhaus. Si Löw décide d’une sauvegarde, il devrait penser à la personne formée à 1860 Munich.

© imago images / étudiants 22/09 LEON GORETZKA: Loew l’a qualifié d ‘ »indispensable » après le match contre l’Ukraine où il était un peu heureux de marquer un but avec sa tête. Une distinction pour Goretzka, qui n’a pas toujours été donnée lors de la qualification au Championnat d’Europe.

© imago images / Laci Perenyi 22/10 Contrairement à Munich, où il forme le double six avec Kimmich, Goretzka déclare une partie plus offensive sous Löw.L’entraîneur national ne veut pas manquer la robustesse et le danger de score de l’ex-Schalke. Kroos, cependant, reste assis à côté de Kimmich.

© imago images / kolbert-press 11/22 MATS HUMMELS / JEROME BOATENG: Non nominé depuis l’automne 2018, les appels pour Hummels et Boateng se font plus forts ces jours-ci. La raison à cela: le mauvais comportement défensif de l’équipe allemande.

12/22 Surtout contre la Suisse, la défensive DFB a subi plusieurs abandons. L’ancien joueur national Bastian Schweinsteiger a ensuite déclaré sur ARD: « Il me manque un porte-parole là-bas. » Hummels, 31 ans, et Boateng, 32 ans, seraient certainement prédestinés à cela.

© imago images / Jan Huebner 13/22 PERDANT – ANTONIO RÜDIGER: Le plus insécurisé des nombreux membres peu sûrs de la défensive DFB. En termes de physique, il a le potentiel pour jouer un bon rôle. Cependant, le manque de pratique de match dans le club doit être noté.

© imago images / Équipe 2 14/22 Sa forte action individuelle, qui a conduit à l’intervalle 1-0 en Ukraine, il a détruit par des erreurs de position inutiles contre la Suisse. Le favori de Löw, Rüdiger doit travailler sur lui-même, sinon les discussions sur Hummels et Boateng deviendront plus fortes.

© imago images / Équipe 2 15/22 JONATHAN TAH: Le défenseur du Bayer Leverkusen, qui est actuellement à peine capable de jouer, a remplacé Rüdiger contre la Turquie dans la dernière demi-heure – et a contribué à ce que les Turcs concèdent un but avec une passe bâclée à Neuhaus.

© imago images / Herbert Bucco 16/22 « Vous n’êtes pas obligé de jouer la passe », a déclaré Löw après le match. Pour Tah, le temps de la mission était terminé, il a cuit deux fois sur le banc. Comme Rüdiger, il a un besoin urgent de temps de jeu dans le club s’il veut aller au Championnat d’Europe.

17/22 JULIAN BRANDT: Le plan du polyvalent offensif, devenu réserviste au BVB, pour gagner en confiance avec l’équipe DFB, s’est mal passé dans le pantalon. Brandt n’a joué que contre la Turquie et est resté largement discret.

© imago images / Beautiful Sports 18/22 Contre l’Ukraine et la Suisse, Löw n’a pas laissé courir le joueur de 24 ans pendant une minute. Un signe clair pour Brandt qu’il doit travailler sur lui-même pour faire partie de l’équipe EM l’année prochaine.

© imago images / Équipe 2 19/22 NICO SCHULZ: Sa nomination a suscité de nombreuses critiques en raison de son court temps de jeu à Dortmund. Schulz n’a été utilisé que contre la Turquie, après quoi il est parti à cause d’une fibre musculaire déchirée.

© imago images / Moritz Müller 20/22 Selon sa performance moins convaincante, il n’aurait probablement pas joué de toute façon. Marcel Halstenberg (RB Leipzig) et Robin Gosens (Atalanta Bergame) devancent nettement Schulz sur le défenseur gauche.

© imago images / Équipe 2 21/22 MARCO REUS: Un autre homme de Dortmund dont la perspective à la DFB n’est pas clairement définie. Reus, qui est récemment revenu d’une longue blessure, n’a pas été nominé après avoir consulté Löw. Pendant ce temps, d’autres joueurs se sont montrés convaincants à l’offensive.