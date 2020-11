Qui chante la chanson de la publicité de Noël de John Lewis 2020? Tout ce que vous devez savoir sur Celeste et ‘A Little Love’

La publicité de Noël de John Lewis est enfin là – et elle présente une toute nouvelle chanson interprétée par la chanteuse soul Celeste.La jeune femme de 26 ans s’est dite «honorée» de faire partie de la campagne festive de cette année, qui célèbre la gentillesse manifestée par les Britanniques. public pendant la pandémie et encourage les téléspectateurs à donner un peu d’amour aux autres.La newsletter i dernières nouvelles et analysesVoici ce que vous devez savoir sur le lauréat du prix britannique et la chanson de cette année.Qui est Celeste? Né à Los Angeles et élevé à Brighton, Adolescente, la chanteuse anglo-jamaïcaine a commencé à écrire de la musique et à se produire dans des groupes à l’adolescence. , elle a signé avec le label de Lily Allen Bank Holiday Records et a sorti son premier EP The Milk and Honey. L’année suivante, elle a signé le label Polydor.La nouvelle venue a été comparée à feu Amy Winehouse, tandis que les critiques la louent pour sa voix séduisante et émouvante (Photo: Adrian Dennis / AFP via Getty) Après avoir remporté le prix de l’étoile montante britannique en 2019 , elle a été couronnée BBC Music’s Sound of 2020 en janvier de cette année.La nouvelle venue a été comparée à Amy Winehouse, tandis que les critiques la louent pour sa voix séduisante et émouvante.L’écrivain et producteur Jamie Hartman – qui a co-écrit son single Strange – a déclaré à GQ: «C’est une chanteuse de jazz classique. Sa voix est une combinaison de tout le chagrin et l’âme qui sont en elle en tant qu’être humain. Beaucoup d’artistes sont brisés d’une manière ou d’une autre et ce sont les fissures dans leur âme qui élèvent leur capacité à amener les gens dans leur monde. »Quelle chanson est utilisée dans la dernière campagne? Dans un autre pas loin de son approche traditionnelle, pour le première fois qu’une nouvelle chanson a été commandée pour la campagne de Noël. Le morceau intitulé A Little Love a été écrit et enregistré par Celeste. L’interprète a déclaré: «Je me suis senti honoré d’avoir été invité à participer. Je voulais créer quelque chose qui semble classique mais qui reste fidèle à qui je suis en tant qu’écrivain et interprète. »La campagne de Waitrose et John Lewis s’inspire de la gentillesse manifestée par le public britannique pendant la pandémie et encourage les téléspectateurs à donner un peu d’amour à autres (Photo: John Lewis et Partners / PA) Chaque fois que la piste est téléchargée, Celeste et son label Polydor feront un don de 10 pence à la campagne. Les campagnes de John Lewis ont gagné en popularité en raison de leurs thèmes réconfortants et de leurs bandes sonores.Bien que la publicité de cette année présente un tout nouveau morceau, les publicités festives du détaillant sont généralement enregistrées par une version acoustique de morceaux très appréciés, notamment Elton John’s Your Song ou The Beatles ‘From Me To You. En savoir plus Publicités de Noël 2020: D’Aldi et Amazon à Argos, les meilleures publicités à ce jour – et à quel moment s’attendre John Lewis Au cours des années précédentes, les artistes en vedette incluaient Ellie Goulding, Lily Allen, Tom Odell et Dan Smith de Bastille, parmi Certaines des chansons soigneusement choisies sont devenues des succès instantanés, Gabrielle Aplin s’est envolée dans le courant dominant lorsque sa chanson de Noël de John Lewis en 2012, The Power of Love, a atteint le numéro un au Royaume-Uni. La reprise de Lily Allen de Somewhere Only We Know a également atteint le sommet du classement des singles en 2013. Vous pouvez consulter toutes les chansons qui ont été utilisées pour les publicités de Noël de John Lewis les années précédentes dans notre tour d’horizon.

