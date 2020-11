«Qui au nom de Dieu a sanctionné cela? Un expert du ciel stupéfait par la décision de transfert d’Arsenal de 20 millions de livres sterling – .

in

Alan McInally a révélé qu’il restait perplexe quant à savoir comment et pourquoi Arsenal avait laissé Emiliano Martinez quitter le nord de Londres l’été dernier.

Aston Villa a signé le gardien de but recherché dans un contrat de 20 millions de livres sterling en septembre.

Et jusqu’à présent, le buteur de l’Argentine s’avère un merveilleux ajout et a même profité d’une victoire 3-0 à Arsenal juste avant la pause internationale.

Martinez était un joueur important pour les Gunners vers la fin de la saison dernière, les aidant à remporter un titre en FA Cup en l’absence du blessé Bernd Leno.

Mais lorsque le patron d’Arsenal, Mikel Arteta, a indiqué que Leno récupérerait les gants malgré l’héroïsme de Martinez, le Sud-Américain a choisi de partir.

Et l’expert de Sky McInally affirme que son ancien club l’a « essentiellement volé » pour ces frais.

Il a déclaré à Football Index: «Je ne peux pas croire que nous l’ayons chassé de Londres. Emiliano Martinez est maintenant le gardien de but d’Aston Villa et Arsenal pensera « qui au nom de Dieu a sanctionné cela? ».

«C’est un très bon gardien. Je pense que vous avez déjà vu Aston Villa beaucoup mieux [defensively]. Ce qu’Aston Villa n’a pas eu depuis longtemps, c’est un gardien de but de haut niveau et je pense que Martinez l’est et avec un peu de chance, il va prouver que nous l’avons essentiellement volé pour 20 millions de livres sterling à Arsenal.

Vous pouvez voir d’où vient McInally, mais Arsenal ne se battra toujours pas pour ce transfert.

Arteta et Edu ont fini par investir 20 millions de livres sterling pour l’ajout de 45 millions de livres sterling de Thomas Partey de l’Atletico Madrid et malgré la forme de Martinez, Leno n’a pas vraiment été terrible pour l’équipe de l’Emirates Stadium.

Du point de vue d’Arsenal, 20 millions de livres sterling pour un joueur qui n’avait fait que 15 apparitions en Premier League pour eux est toujours une excellente affaire.

Même maintenant, les deux clubs penseront qu’ils ont fait une bonne affaire ici – et les deux auraient probablement raison.

