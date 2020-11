Qui a gagné Gucci ou Jeezy? Twitter débat du jeu de rap tendu! – .

Hier soir, Gucci Mane et Jeezy ont participé à Verzuz, mais qui a gagné? Voici ce qui s’est passé et qui les gens ont choisi comme gagnant: Gucci ou Jeezy.

La bataille de Verzuz a été diffusée sur Instagram Live et Apple Music, rassemblant plus de 1,8 million de téléspectateurs.

Le duel de rap est le dernier de la série en cours qui voit deux artistes jouer leurs chansons l’un contre l’autre dans des tours pour décider qui a gagné et est finalement le meilleur des deux. La série a été fondée par les producteurs Swizz Beatz et Timbaland pendant la quarantaine afin de divertir les fans.

Afin de décider qui de Gucci et Jeezy a gagné, les rappeurs ont concouru en 20 tours pendant tout le défi.

Contrairement à la plupart des batailles de Verzuz, Gucci et Jeezy sont quelque peu différents, car les rappeurs ont un bœuf de 15 ans, qui comprend plusieurs pistes de diss, des combats entre entourages et une accusation de meurtre contre Gucci Mane pour la mort de Pookie Loc. Cependant, il a été acquitté de l’accusation en 2006.

L’histoire l’un avec l’autre était claire à voir tout au long, les deux rappeurs prenant des coups entre les chansons. À un moment donné, Gucci a déclaré: «Ma tenue coûtait 10 bandes, regardez mon adversaire. Regarde-le. »

Jeezy a riposté avec: « Je n’ai pas de tenue à 10 000 $, mais je possède la moitié d’Atlanta. »

Photo de Roy Rochlin / Getty Images

Gucci a également fait référence à la mort de Pookie Loc tout au long de la bataille, tandis que Jeezy lui a rappelé plus tard les règles de base de la bataille.

Ajout blasphématoire du mode New Game + en août

Comme nous le savons tous, les entractes ne sont pas essentielles pour décider qui a gagné, Gucci ou Jeezy, mais plutôt la musique. Gucci a ouvert avec «Round 1» et «Bench Warmer», deux titres diss de Jeezy.

Bien sûr, les deux rappeurs ont joué des classiques tout au long, y compris Half a Brick de Gucci Mane et « Who Dat » de Jeezy, ce qui rend difficile de décider qui a gagné.

Dans le tour final, Gucci a joué ‘Trap House’ tandis que Jeezy a terminé avec la collaboration de Jay-Z ‘Seen It All’.

À la grande joie des fans, les deux rappeurs se sont réunis pour chanter « So Icy », une chanson qui les présente tous les deux, mettant apparemment leur boeuf de côté.

Photo par Maddie Meyer / Getty Images

Aucun vainqueur officiel n’est annoncé dans les batailles de Verzuz, c’est plutôt au public de se faire sa propre opinion.

Nous retirerons notre propre opinion sur qui a gagné la bataille, mais de nombreuses publications ont suggéré que le gagnant était Jeezy.

Cependant, cela ne doit pas prendre ce choix comme décision officielle, car de nombreux utilisateurs de médias sociaux ont opté de différentes manières.

Certains ont estimé que Jeezy avait gagné, affirmant qu’il y avait davantage l’accent sur la musique de son côté:

Certains ont suggéré que c’était Gucci qui avait gagné, apportant la chaleur et l’excitation à la bataille de Verzuz:

Gucci a remporté le verzuz ……. Ouais, je me fiche de savoir qui a joué.

D’autres étaient divisés sur la façon de décider du gagnant:

Le monde a gagné. (Jeezy a gagné si vous allez chanson pour chanson, mais Gucci a gagné si vous jugez en fonction du participant qui a le plus manqué de respect à l’autre artiste. Je me penche vers le premier mais ce dernier suscite une réaction plus viscérale.)

– Ryan Black (@RyanABlack) 20 novembre 2020