Question de l’entraîneur national bien trop loin

FC Bayern: les plus gros flops de transfert à Munich

Ces dernières années, le FC Bayern a pris des engagements peu coûteux comme Leon Goretzka ou Joshua Kimmich. Les responsables de la FCB n'avaient pas toujours correctement évalué les nouveaux arrivants. Nous vous montrons les plus gros flops de transfert à Munich.

2/28 Tobias Rau: Rau est venu de Wolfsburg en 2003 pour 2,25 millions d’euros. En deux ans à Munich, il n’était que 19 fois sur le terrain. Je suis allé à Arminia Bielefeld en 2005 et est maintenant enseignant.

28/03 Landon Donovan: est prêté en tant que joueur de rêve de Klinsmann à l’hiver 2009 et est passé à Everton après six courtes apparitions décevantes et seulement trois mois à Munich.

28/04 Julio dos Santos: Le Bayern a fait coûter environ 2,5 millions d’euros aux services du meneur de jeu. Devait remplacer Michael Ballack au FCB, mais n’a joué que cinq fois avant d’être prêté à Wolfsburg, Ameria et Gremio.

5/28 Vahid Hashemian: Le Bayern a transféré deux millions pour l’hélicoptère après avoir tiré sur Bochum en Coupe UEFA en 2005. Cependant, il s’est complètement effondré. Bilan: un an, neuf matchs, pas de succès. Puis déménagé à Hanovre.

28/06 Andreas Herzog: est venu à Munich en 1996 dans le sac à dos du sponsor Otto Rehagel, a connu une saison mitigée et est revenu à Brême après seulement un an.

28/07 Jean-Pierre Papin: Devrait briller aux côtés d’Emil Kostadinov dans la tempête de 1994, mais jamais vraiment pris pied. Après deux ans avec seulement trois buts en 27 matches, ils se sont rendus à Bordeaux.

8/28 Edson Braafheid: Louis van Gaal a attiré son compatriote à l’Isar pour deux millions. Finalement, Braafheid n’a porté le maillot FCB que douze fois, a été attribué à Glasgow et a été expulsé de l’équipe après une dispute avec van Gaal.

28/09 Breno: La Bavière avait l’un des plus grands talents défensifs au monde, qui a coûté douze millions d’euros en 2008. Mais Breno ne s’est jamais vraiment réchauffé avec l’Allemagne, a à peine joué et a même dû aller en prison après avoir été brûlé dans ses quatre murs.

28/10 Ali Karimi: Karimi est arrivé au Bayern en 2005 en tant que footballeur asiatique de l’année, mais à partir de là, il n’était plus qu’un suiveur avec de nombreuses blessures. En 2011, un autre intermède en Bundesliga a suivi avec deux apparitions – mais à Schalke.

11/28 Alain Sutter: venu de Nuremberg en 1994 pour 1,7 million d’euros, mais déplacé sous Trapattoni. 30 matchs de compétition, un but – un an plus tard, ils sont allés à Fribourg.

12/28 Jan Kirchhoff: La moitié de la ligue a poursuivi Mayence, qui a décidé en 2013 de faire le plus grand pas possible vers le FCB. En raison de la forte concurrence, il n’était qu’un joueur supplémentaire, après un prêt à S04, il est allé à Sunderland. Depuis juillet 2019 à Uerdingen.

13/28 Serdar Tasci: Devrait aider en défense après les blessures de Boateng, Badstuber, Benatia et Martinez. Mais il s’est avéré inadapté et a publiquement regretté le changement. Était sous contrat avec Basaksehir jusqu’en juillet 2019, depuis sans club.

14/28 Alexander Baumjohann: Dans l’interview de SPOX, il a révélé que l’entraîneur van Gaal ne connaissait pas son nom lors de la première séance d’entraînement. Après seulement six mois, il a fui et est allé à S04. Merci à trois apparitions dans le tour préliminaire des champions 2010.

15/28 Radmilo Mihajlovic: Sous le maillot du Bayern de 1988 et avec un départ modéré (quatre buts en 25 matchs). N’a joué presque aucun rôle dans sa deuxième saison et est passé à la deuxième division Schalke 04 en hiver.

16/28 Michael Sternkopf: est venu de Karlsruhe en 1990 pour un impressionnant 3,4 millions de Deutsche Mark et a passé cinq ans à Munich. Mais jamais vraiment fixé pendant cette période, il est resté en permanence en deçà des attentes.

17/28 Torsten Frings: est venu en tant que joueur de rêve de Magath et a été classé au milieu de terrain. Mais ne s’est jamais réchauffé avec le club et est retourné à Brême – après tout, FCB a fait un petit transfert plus de 725 000 euros.

18/28 Massimo Oddo: En raison du besoin criant de postes d’arrière latéral, Oddo a été prêté par Milan en 2008. Après 18 apparitions peu convaincantes, la Bavière a laissé expirer l’option d’achat.

19/28 Lukas Podolski: Cologne a récolté dix millions d’euros pour le prince Poldi, qui devait faire sa grande percée à Munich. Mais comme cela ne s’est pas concrétisé, ils sont retournés chez eux en Rhénanie trois ans plus tard.

20/28 Jan Schlaudraff: a joué avec l’équipe nationale à Aix-la-Chapelle et a rejoint le Bayern en 2007. Jamais dépassé Toni, Klose et Podolski et frappé Hanovre un an plus tard.

21/28 Slawomir Wojciechowski: Le Polonais énervé est arrivé au FCB au début de 2000, mais n’a pas pris un coup de couteau et est retourné en Suisse à l’été de l’année suivante après seulement trois apparitions en championnat.

22/28 Takashi Usami: est venu à Munich en tant que talent énorme d’Asie en 2011, mais s’est rapidement retrouvé dans la deuxième équipe. Après que ni le Bayern ni Hoffenheim n’aient pris l’option d’achat, Usami est retourné au Japon.

23/28 Michael Wiesinger (à gauche): a été l’un des meilleurs à Nuremberg pendant six ans, mais seulement un réserviste au FC Bayern. Deux ans avec seulement 19 apparitions en championnat, puis sous contrat avec 1860.

24/28 Jose Ernesto Sosa: transféré à Munich en 2009 comme promesse d’avenir et remplaçant Deisler, Sosa ne s’est jamais vraiment débrouillé au FCB. Après 35 matchs modérés et un prêt intérimaire à Estudiantes, il a rejoint le SSC Napoli.

25/28 Nils Petersen: En tant que bombardier de deuxième division recherché, toutes les portes étaient ouvertes à Petersen en 2011. Il a choisi le FC Bayern, mais s’est rapidement retrouvé dans la deuxième équipe. Puis d’abord en prêt puis en permanence à Brême. Pendant ce temps à Fribourg.

26/28 Tim Borowski: Après avoir passé des années au Werder, nous sommes allés à l’Isar en 2008. Après une saison avec 5 buts en 26 matchs de Bundesliga, Borowski est revenu à Brême – et est maintenant l’entraîneur adjoint de Florian Kohfeldt.

27/28 Sinan Kurt: est venu de Gladbach en 2014. A Munich principalement dans la A-jeunesse et 2ème équipe en action. Guardiola lui a donné un match BL. Je suis allé à Hertha en 2016. Entretemps actif pour le club de quatrième division SV Straelen.