Quest of the Jedi, The Merry Rise of Skywalker, 365 Days of Star Wars Women, and More! – / Film

Dans cette édition de Star Wars Bits:

Talking Bay 94 Chats avec Roger Guyett, superviseur des effets ILM

365 jours de femmes Star Wars

Un extrait de The Merry Rise of Skywalker de William Shakespeare

Le podcast Blast Points célèbre l’amour avec de nouveaux commentaires et des épisodes bonus

Un premier regard sur Star Wars: The Clone Wars – Histoires de lumière et d’obscurité

Et plus!

Consacré à des entrevues avec les acteurs, l’équipe et les créateurs du Guerres des étoiles univers, le Talking Bay 94 Le podcast propose des histoires jamais entendues depuis des extraterrestres de fond à certaines des plus grandes stars de l’univers.

Cette semaine, rejoignez l’hôte Brandon Wainerdi alors qu’il s’assoit avec le superviseur des effets visuels et de la lumière industrielle et le directeur de la deuxième unité Roger Guyett. Nominé pour six Oscars – Harry Potter et le prisonnier d’Azkaban, Star Trek, Star Trek Into Darkness, Star Wars: The Force Awakens, Ready Player One, et Star Wars: The Rise of Skywalker – Guyett parle de son voyage dans cette galaxie très, très loin qui a commencé avec 2005 Star Wars: Episode III – La vengeance des Sith.

Écoutez les discussions sur les serpents de sable, Maz Kanata, les poursuites du Millennium Falcon et le tournage sur place. C’est un excellent compagnon du documentaire, L’héritage Skywalker, disponible sur les versions Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-ray et DVD de La montée de Skywalker.

Pendant que vous y êtes, consultez le récent chat de Brandon avec Steve Sansweet, Président et président de Rancho Obi-Wan et ancien conseiller des relations avec les fans pour Lucasfilm!

365 jours de Guerres des étoiles Femmes

365 Guerres des étoiles comprend des articles sur les femmes de Guerres des étoiles, articles d’analyse, articles de référence sur Guerres des étoiles personnages, droïdes, planètes et créatures. Créé par Amy Richau, le site met en avant les efforts incroyables des femmes de la franchise.

Rendez-vous sur son site pour une entrevue avec Icônes Star Wars: Han Solo auteur Gina McIntyre, qui a également écrit La forme de l’eau de Guillermo del Toro: créer un conte de fées pour les temps difficiles, L’art de Ready Player One, et Little Women: The Official Movie Companion.

D’autres entretiens récents incluent une conversation avec Debs Paterson, réalisateur du documentaire précité, L’héritage Skywalker, aussi bien que Charmaine Chan, Opérateur d’effets visuels en temps réel sur The Mandalorian et compositeur numérique sur Star Wars: Episode VIII – Les derniers Jedi.

Pour plus d’informations, consultez 365 Star Wars Women.

The Merry Rise of Skywalker de William Shakespeare

The Merry Rise of Skywalker de William Shakespeare par Ian Doescher, le 28 juillet, est le dernier opus des neuf livres de Doescher Guerres des étoiles-série Shakespeare, qui réinvente la saga Skywalker comme un drame shakespearien, avec un mètre et un vers authentiques.

Rendez-vous sur StarWars.com pour un extrait exclusif du livre à venir, dans lequel Kylo Ren déchaîne Mustafar et arrive bientôt sur Exegol, où il se retrouve face à face avec l’empereur – tous présentés dans le style classique et le dialogue théâtral de Shakespeare.

Commentaires sur la quarantaine du podcast Blast Points

Hôtes de podcast Blast Points Jason Gibner et Gabe Bott ont généré une tonne de contenu hilarant et époustouflant pour nous divertir pendant la quarantaine. Dans l’épisode 215 – Time and Star Wars (Quelqu’un sait-il vraiment quelle heure il est?), Le duo parcourt la saga et compte les jours pour tenter de résoudre le mystère antique du fonctionnement du temps dans le Guerres des étoiles univers.

«Est-ce des semaines? Journées?! Mois?!?!? Quand font-ils la sieste? Le soleil se lève? Couchers de soleil? QU’EST-CE QUE TOUT CELA VEUT DIRE?! »

Dans l’épisode 214 – The Phantom Toys, Jason et Gabe explorent la légende de L’épopée continue, une extension proposée en 1986 de la ligne de figurines articulées Power of the Force de Kenner. L’extension mettrait en vedette des personnages et des véhicules originaux, issus d’uneLe retour des Jedi intrigue conçue par les designers de Kenner.

Après l’épisode 214, consultez l’ÉPISODE BONUS – Kenner Toy Commercial Commentary pour 40 minutes de Kenner classique non-stop Guerres des étoiles un bonheur commercial avec des marionnettes à main Yoda, Bossk et la folie de la Micro Collection! Vous pouvez synchroniser le podcast avec les publicités et suivre tout le plaisir ici:

En parlant de commentaires, BONUS EPISODE – Quest of the Jedi Commentary offre une plongée profonde et vivante dans David Zaritsky film de fan de long métrage, Quête des Jedi. Relique des années 90, ce successeur spirituel de The Thrawn Trilogy – doublé Episode X – présente Tusken Raiders, Admiral Ackbar, Boba Fett, Death Troopers, Jaina Solo et toutes sortes de folie de l’Univers élargi. Vous devez voir cette chose pour le croire!

À la recherche de Leia Docu-Series

Depuis ses débuts en 1977, Star Wars a révolutionné la façon dont nous regardons des films, interagissons avec nos héros et exprimons notre fandom. Des longs métrages à l’animation, en passant par les livres, les jeux, les bandes dessinées, etc., il y a un point d’entrée pour chaque génération.

Unique, réconfortant et drôle, Recherche de Leia est une série de docu en sept parties sur les femmes et les fans non binaires qui ont trouvé l’identité, la connexion et le but dans leur amour de la galaxie de très loin. Racheté par SYFY WIRE, vous pouvez regarder les sept épisodes en ligne dès maintenant!

Star Wars: The Clone Wars – Histoires de lumière et d’obscurité

StarWars.com a dévoilé la couverture de Star Wars: The Clone Wars – Histoires de lumière et d’obscurité, une nouvelle anthologie à venir le 25 août. La collection comprend 11 histoires de 11 auteurs – Lou Anders, Preeti Chhibber, Zoraida Córdova, Jason Fry, Rebecca Roanhorse, Greg Van Eekhout, Tom Angleberger, E. Anne Convery, Sarah Beth Durst, Yoon Ha Lee, et Anne Ursu – dont 10 nouvelles épisodes et arcs mémorables et une histoire originale basée sur Nightsisters.

Voir Star Wars: The Clone Wars – Histoires de lumière et d’obscurité et plus sur Cette semaine! Dans Star Wars:

«Zone de danger» – Un hommage à X-Wing

L’utilisateur de YouTube Jackson McKay a créé un hommage vidéo aux pilotes de X-Wing. Verrouillez les foils S en position d’attaque et mettez-les en overdrive, car nous nous dirigeons vers la zone de danger! En utilisant des images de la saga, ce montage impressionnant est réglé sur « Danger Zone » de Kenny Loggins – le single à succès de la Top Gun bande sonore– et nous emmène plus haut, plus loin, plus vite dans cette galaxie très loin.

Star Wars Galaxy of Adventures

Star Wars Galaxy of Adventures est une série de courts métrages d’animation, que vous pouvez consulter sur StarWarsKids.com et le Guerres des étoiles Chaîne YouTube pour enfants, qui réinvente certains des plus grands moments et personnages de la saga. Découvrez le dernier épisode ci-dessous, où Kylo Ren et les Chevaliers de Ren affrontent un petit groupe de résistants audacieux!

Podcast Skytalkers

Sur Skytalkers, inconditionnel Guerres des étoiles Ventilateurs Charlotte Errity et Caitlin Plesher parler de sujets urgents et existants dans le Guerres des étoiles univers dans un format complet en trois parties. Dans leur dernier épisode, The Clone Wars: Siege of Mandalore Part I, Caitlin et Charlotte discutent de «Old Friends Not Forgotten», le premier épisode de l’arc en 4 parties de Siege of Mandalore, qui sert de finale à la série de The Clone Wars. Rejoignez le duo alors qu’ils plongent dans les émotions des personnages, les implications de l’histoire et bien plus encore!

En parlant de The Clone Wars, Découvrez les coulisses de « Old Friends Not Forgotten » avec le producteur exécutif Dave Filoni et d’autres acteurs et l’équipe, alors qu’ils discutent du début du siège de Mandalore:

Guerres des étoiles dans Animal Crossing: New Horizons

Pour vous tous Animal Crossing: New Horizons les fans là-bas, il y a des designers très talentueux qui créent Guerres des étoiles tenues et designs pour une utilisation dans le jeu. Tout d’abord, utilisateur Twitter @StarWarsAC rend hommage à la Mos Eisley Cantina avec des costumes pour Greedo, Walrus Man, Snaggletooth, Bo Shek, Han Solo, et plus encore! Il a aussi une jolie légitimité Noa Briqualon (Wilford Brimley’s caractère de Ewoks: la bataille d’Endor) aussi! Vous pouvez également retrouver son travail sur Instagram, et n’oubliez pas de consulter tous ses designs avec le code MA-4097-3103-0491.

Tout aussi impressionnant est la sortie des Dobes de l’île d’Aeaea. Ils ont créé un tas de Animal Crossing Star Wars modèles, y compris toute une garde-robe de tenues Padmé Amidala, Rey et Leia! Découvrez leurs conceptions en utilisant le code MA-3341-3427-0800.

La bataille spatiale parfaite Et enfin, Alex à Star Wars Explained est de retour avec une nouvelle vidéo qui examine tous les éléments qui composent le parfait Guerres des étoiles bataille spatiale.

