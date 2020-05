Qu’est-il arrivé au film Overlook Hotel? – / Film

HBO Max va de l’avant avec Négliger, une série télévisée issue de Le brillant. Mais à un moment donné, nous aurions pu avoir un divertissement complètement différent Négliger Nom. C’était The Overlook Hotel, une Brillant prequel qui devait être réalisé par Mark Romanek (Photo d’une heure) Et écrit par Glen Mazzara. Le script de ce film existe et a même obtenu la bénédiction de Stephen King lui-même, mais il ne s’est finalement pas réalisé. Dans une nouvelle interview, Romanek parle de ce qui s’est passé.

Tandis que Négliger semble être une chose sûre chez HBO Max, il ne faut pas oublier The Overlook Hotel, Le prequel désormais mort de Mark Romanek Le brillant. Le projet a été annoncé en 2013, avec Les morts ambulants l’écrivain Glen Mazzara écrit le scénario (vous pouvez lire ici une critique du scénario de Mazzara publié en 2014). Alors, qu’est-ce-qu’il s’est passé?

S’exprimant avec Comic Book, Romanek a déclaré: « Ils n’étaient pas suffisamment confiants qu’il y aurait ceci, ce que les studios appellent un » univers brillant « qu’ils allaient commencer à construire, pour justifier le coût. Et le film est juste, par nature de la construction de l’histoire, cet hôtel massif et la création d’une pièce d’époque, et cela leur semblait trop coûteux. Et c’est vraiment la chose qui l’a tué, malheureusement. »

The Overlook Hotel était une véritable préquelle, se concentrant sur la construction de l’hôtel hanté au début des années 1900. Et le film s’inspirait également du travail de Stephen King. « Il y avait un prologue que Stephen King a écrit pour le roman à l’origine quand il a été publié en 1977, et il a été coupé pour la longueur », dit Romanek. « Il y a donc un bref prologue qu’il a écrit qui est juste un matériau fascinant et une base fascinante pour une nouvelle histoire. »

Et surtout, King a aimé le script. Comme l’explique Romanek:

«Nous avons obtenu la bénédiction de Stephen King, le script a été écrit, puis j’ai décidé de réécrire ce script avec minutie. Et finalement, c’est finalement une histoire d’origine. Cela ressemblait plus à un conte de nature sauvage se déroulant au tout début du XXe siècle. Je ne me souviens plus du nom du personnage qui a construit l’hôtel maintenant, mais c’est la profanation du cimetière indien et la construction de l’hôtel Overlook dans le désert profond en 1910, et cela se construit jusqu’à l’ouverture officielle de l’hôtel. C’était épique, et je pense que le problème n’était vraiment que le budget. »

Bien que le film de Romanek ne se soit jamais produit, Warner Bros. a essayé de lancer un Brillant univers avec Docteur sommeil, la suite officielle de Le brillant. Malheureusement, ce film a sous-performé au box-office et a apparemment tué tout rêve de plus Brillantà base de films. Au moins pour l’instant.

Articles sympas du Web: