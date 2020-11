Qu’est-il arrivé à Young Kate dans This is Us? L’actrice a des fans perplexes! – .

Qu’est-il arrivé à Young Kate dans This is Us? L’actrice a surpris certains fans et ils ont afflué sur Twitter pour exprimer leur confusion.

Comme vous le savez, la télévision a fourni à beaucoup d’entre nous une précieuse évasion en 2020 et cela a été merveilleux d’accueillir tant d’émissions bien-aimées sur les écrans.

Un certain nombre de productions – qu’il s’agisse de nouvelles saisons ou de nouvelles séries entièrement – ont été affectées par la pandémie COVID-19 et les retards ont causé beaucoup de désagréments aux fans qui décomptent les jours de retour de leurs favoris.

Donc, ceux qui ont eu leurs favoris ces derniers mois ont certainement été reconnaissants, comme cela a été le cas pour les fanatiques de This is Us.

Créée par Dan Fogelman, la série a été créée sur NBC en septembre 2016 et a gagné une base de fans importante au cours des quatre saisons.

Cependant, il est maintenant de retour pour un cinquième!

Les acteurs sont de retour et enveloppent à nouveau le public dans la vie de la famille Pearson. Pourtant, le public ne semble pas reconnaître l’actrice incarnant Young Kate.

Ont-ils changé le casting? Est-ce une nouvelle actrice?

Qu’est-il arrivé à Young Kate dans This is Us?

Le personnage de Young Kate est toujours joué par Hannah Zeile. Bien sûr, les apparences changent avec l’âge, mais la spéculation selon laquelle ils auraient embauché une nouvelle actrice a néanmoins émergé.

Hannah a commencé à dépeindre le personnage lorsque Kate avait 14 ans et dans la dernière saison, IMDb note que Kate a maintenant 19 ans.

Donc, juste pour clarifier, l’actrice est restée la même et ils n’ont pas échangé Hannah pour un autre interprète.

La confusion vient du fait que le public pense qu’elle a l’air complètement différente des saisons précédentes, mais il vaut la peine de dire que l’actrice a 23 ans et qu’un changement d’apparence est quelque peu inévitable au fil des ans.

Dans une interview de 2020 avec A Book Of, on lui a demandé quelles leçons essentielles elle avait apprises en jouant à Kate et a offert une réponse plutôt inspirante:

«Je pense que la leçon la plus essentielle que j’ai apprise en jouant à Kate est de réaliser que tout le monde a des choses sur lesquelles ils ne sont pas sûrs et c’est bien, mais cela devient un problème lorsque vous commencez à laisser ces insécurités vous limiter. Ne renoncez pas à des opportunités ou ne vous parlez pas parce que vous ne vous sentez pas en sécurité. J’ai appris à reconnaître mes insécurités et à être consciente que je les ai, mais je vais quand même atteindre mes objectifs. »

Elle a également parlé de ce qu’elle faisait: «J’ai été en studio, j’ai travaillé sur beaucoup de musique originale ces derniers temps, ce qui a été vraiment amusant. J’adorerais aussi faire un film car ce serait une toute nouvelle expérience pour moi. Je veux juste continuer à travailler dur et me fixer des objectifs. »

Non, c’est le même Kate … elle vient de grandir – Stephon JS (@ StephonJS87) 11 novembre 2020

Maintenant que tout est clarifié, jetons un coup d’œil à certaines des réactions des fans à Young Kate lors de la dernière saison.

Beaucoup ont exprimé leur confusion sur Twitter, en se demandant s’ils avaient changé d’actrice ou non.

Découvrez une sélection de tweets:

Est-ce que la fille qui joue la jeune Kate ressemble à une actrice complètement différente ou est-ce juste moi? #C’est nous – _🌿 (@ Preciousgirl_97) 11 novembre 2020

Ont-ils changé l’actrice qui joue la jeune Kate sur @NBCThisisUs? – Dale McLean (@UptownDale) 11 novembre 2020

C’est une jeune Kate différente, non? #C’est nous – LexxyLexxx (@THATGirlLexxy) 11 novembre 2020

Attendez, est-ce une jeune Kate différente ici ?? 👀🤔 #ThisIsUs – Pax💕 (@ Honey_Mustard17) 11 novembre 2020

Hannah Zeile est-elle sur Instagram?

Oui, l’actrice est sur Instagram!

Vous pouvez lui donner une suite à @hannahzeilexo; elle compte actuellement 88 000 adeptes impressionnants.

