Qu’est-il arrivé à Lucas à l’hôpital général? Qui est Matt Trudeau? – .

Qu’est-il arrivé à Lucas à l’hôpital général? Expliquons le nouvel acteur car le public est surpris par le changement.

Lorsqu’une émission est diffusée depuis aussi longtemps que l’hôpital général, des changements de distribution sont inévitables de temps en temps.

Le feuilleton américain de jour a été créé sur ABC en 1963, ce qui en fait le deuxième feuilleton télévisé le plus ancien au monde encore en production.

Pas vraiment un petit exploit!

En fonction de la durée de votre écoute, vos favoris au fil des ans seront différents et, dans de nombreux cas, un certain nombre d’acteurs ont eu la possibilité de représenter des personnages populaires.

Dans le cas de Lucas Jones, l’acteur CJ Thomason a été remplacé par Ryan Carnes en 2003 mais il est parti plus tard en 2005. Cependant, il a repris le rôle en 2014 et a continué à apporter son énergie au personnage depuis… jusqu’à maintenant, c’est-à-dire .

Alors, qu’est-il arrivé à Lucas à l’hôpital général et qui est le nouvel acteur?

Qu’est-il arrivé à Lucas à l’hôpital général?

Matt Trudeau a succédé à Ryan Carnes dans le rôle de Lucas Jones à compter du lundi 16 novembre 2020.

Le personnage n’a pas été sur les écrans depuis un certain temps, donc le changement de casting peut aider à expliquer son absence.

Il a été réintroduit dans le mix vers le début de l’épisode du lundi, comme le souligne Inquisitr. Olivia, Julian, Sam et Lucas ont été rassemblés à l’hôpital après l’accident de Leo et certains publics ont été surpris de voir que le personnage de Matt Trudeau était, en fait, Lucas.

L’identité du personnage a été confirmée par le dialogue.

Selon la source précédente, les spoilers de l’émission suggèrent que Julian quittera bientôt Port Charles. On pense donc que Lucas est peut-être de retour sur les lieux afin que Julian puisse passer du temps avec ses enfants avant de quitter l’hôpital général.

Matt Trudeau: rôles précédents

Le nouvel acteur incarnant Lucas a joué dans un certain nombre de projets au fil des ans.

IMDb comprend qu’il est apparu pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2010 de Détroit 1-8-7 (il a joué Charles Windsor III).

Un an plus tard, il a joué dans Le code de Chicago (Doug Cullen) et plus tard, le travail télévisé comprend Sous-employés et le feu de Chicago (Trey Jennings / Gavin).

Les fans d’horreur l’ont peut-être vu dans le film de 2019 Quantique sanguin comme Rufus.

D’autre part, il était également en 2013 Un petit attelage (ER Doctor) et le téléfilm de 2018 Ma fille a été volée (Jeff).

Alors que Matt Trudeau a été bien accueilli par certains publics, d’autres manquent inévitablement d’avoir Ryan Carnes dans le rôle.

Découvrez une sélection de tweets:

