Qu’est-il arrivé à Carl Lentz? Un pasteur célèbre renvoyé de l’église de Hillsong pour «échec moral» – .

in

Le pasteur le plus célèbre de l’église de Hillsong, Carl Lentz, a vu son emploi résilié, et voici tous les détails.

Fréquentée par des personnes comme Selena Gomez, Kourtney Kardashian et Hailey Baldwin, Hillsong Church a un statut de grande célébrité, et leur pasteur le plus célèbre Carl Lentz est également le meilleur ami de Justin Bieber.

Dans une tournure des événements choquante, Carl a été limogé de Hillsong après avoir été impliqué dans l’église pendant 20 ans. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent.

Photo de Slaven Vlasic / Getty Images

Qui est Carl Lentz?

Stephen Carl Lentz, mieux connu sous le nom de Carl Lentz, est un pasteur américain surtout connu pour être le pasteur principal de l’église Hillsong.

Hillsong est une église chrétienne qui a été fondée en Australie dans les années 80, mais qui s’est depuis étendue à des endroits à travers le monde. Ils ont maintenant des églises dans 28 pays différents et sont devenus une méga-église.

Âgé de 41 ans, originaire de Virginie, après avoir étudié en Caroline du Nord et à Los Angeles et être un joueur de basket passionné, il a décidé d’aller étudier au Hillsong International Leadership College en Australie où il s’est lié d’amitié avec le fils du fondateur de Hillsong, Brian Houston. et a également rencontré sa femme.

Hillsong est grand parmi les célébrités, et Carl Lentz est même devenu ami avec Justin Bieber avant de le baptiser plus tard dans la baignoire de la star de la NBA Tyson Chandler.

Photo par Shareif Ziyadat / Getty Images

Carl Lentz a été limogé de Hillsong

Carl était responsable de l’ouverture de la succursale new-yorkaise de Hillsong, et y travaillait principalement en tant que pasteur. Cependant, plus récemment, il avait fait des sermons en ligne pour les églises de la côte Est, dont il avait fait la promotion sur son Instagram.

Cependant, le pasteur le plus connu et le plus aimé de Hillsong, Carl Lentz, a été limogé de l’église.

Dans une déclaration obtenue par PEOPLE, le fondateur de Hillsong, Brian Houston, a déclaré:

«Aujourd’hui, Hillsong Church East Coast a informé notre congrégation que nous avons mis fin à l’emploi du pasteur Carl Lentz. Cette action n’a pas été prise à la légère et a été faite dans le meilleur intérêt de tout le monde, y compris le pasteur Carl.

Il a également mentionné qu’il avait «sans aucun doute que c’était la bonne voie à suivre», mais qu’il ne pouvait pas nier sa «tristesse personnelle» après avoir connu Carl pendant plus de 20 ans. Il a également remercié Carl et Laura pour leurs énormes contributions à l’église.

Carl n’a pas encore commenté la résiliation.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Pourquoi Carl Lentz a-t-il été renvoyé de Hillsong?

La raison exacte du licenciement de Carl n’a pas encore été révélée, mais selon PEOPLE, Brian Houston a déclaré que cela venait après «» des discussions en cours sur les problèmes de leadership et les abus de confiance, ainsi qu’une récente révélation d’échecs moraux.

On ne sait actuellement pas ce que signifient réellement les «échecs moraux», et le fondateur de Hillsong, Brian, a déclaré qu’il ne serait «pas approprié» d’entrer plus en détail sur les raisons pour lesquelles il a été forcé de quitter l’église.

«Ils ont un cœur pour les gens et nous sommes convaincus qu’après un temps de repos et de restauration, Dieu utilisera Carl d’une autre manière en dehors de l’église de Hillsong. En mettant fin à son mandat, nous ne voulons en aucun cas diminuer le bon travail qu’il a accompli ici », a conclu Brian.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Carl Lentz a été licencié par Hillsong pour «une récente révélation d’échecs moraux», écrit Brian Houston dans un courriel adressé aux membres de l’église. pic.twitter.com/Q653Qd4YvB – Andrew Beck (@AndrewBeckNYC) 4 novembre 2020

Dans d’autres nouvelles, YouTube: 10 meilleures vidéos Vibing Cat Meme – absolument adorables!

Partager : Tweet