Qu’est-ce qu’un repas copieux? La définition selon les règles de publication de niveau 2

L’Angleterre reviendra à un système à trois niveaux de restrictions contre les coronavirus après la fin du verrouillage le 2 décembre.Les règles sont similaires à celles d’avant le verrouillage, mais il existe des restrictions plus sévères pour le secteur de l’hôtellerie.Les dernières nouvelles et analyses de la i newsletterDans les pubs et restaurants de niveau trois doivent continuer à fonctionner comme des plats à emporter uniquement. Pendant ce temps, au niveau deux, seuls ceux qui servent de la nourriture sont autorisés à rester ouverts. Les gens ne seront autorisés à commander de l’alcool qu’en marge d’un «repas substantiel», a déclaré le gouvernement. Mais qu’est-ce que cela signifie exactement ? Et pouvez-vous continuer à boire après avoir fini votre repas? Voici tout ce que vous devez savoir. Qu’est-ce qu’un repas copieux? Selon les règles édictées par le gouvernement, l’alcool ne peut être servi que «pour être consommé sur place dans le cadre d’un repas à table». Le repas doit être celui qui « on peut s’attendre à ce qu’il soit servi comme repas principal de midi ou du soir, ou comme plat principal à l’un ou l’autre de ces repas. »Vous n’êtes pas autorisé à rester et à boire après avoir fini votre repas (Photo: Getty) Cependant, le secrétaire à l’Environnement George Eustice a jeté Cela a semé la confusion lundi, lorsqu’il a suggéré qu’un œuf écossais pouvait compter comme un repas copieux. Il a déclaré à LBC Radio: «Je pense qu’un œuf écossais compterait probablement comme un repas substantiel s’il y avait un service à table.» Souvent, cela pourrait être comme un entrée mais oui, je pense que ce serait le cas, mais c’est un terme qui est compris dans la licence puisque c’est le cas, vous pouvez avoir le concept d’une licence de table pour l’alcool qui vous oblige également à servir un repas substantiel. « C’est le modèle qui est en cours suivi. »M. Eustice a ajouté que le terme est« compris Les boissons non alcoolisées peuvent être servies sans avoir à commander un repas copieux. Puis-je continuer à boire après avoir fini ma nourriture? Les gens ne seront pas autorisés à rester et à boire après avoir fini leur repas, Boris Johnson’s Interrogé sur le moment où les gens doivent quitter un pub ou un restaurant, ils ont déclaré: «Nous avons clairement indiqué qu’au niveau deux, je crois, vous devez avoir un repas copieux si vous commandez de l’alcool, et il reste que les conseils indiquent qu’une fois le repas terminé, c’est à ce moment-là. »Vous serez autorisé à terminer le verre sur votre table, mais pas à commander d’autres boissons.